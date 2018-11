24 novembre, Deborah De Luca fa muovere il Bolgia di Bergamo

Sabato 24 novembre 2018 al Bolgia di Bergamo suona la dj producer campana Deborah De Luca. E' l'ennesima data di una stagione da incorniciare per il top club bergamasco, una stagione davvero eccellente dal punto di vista musicale. Quella di Deborah De Luca, infatti, è ormai una carriera internazionale, tutta dedicata a sonorità ipnotiche, elettroniche, perfette per ballare fino all'alba ed oltre. A novembre '18 il suo unico dj set in Italia è quello che fa al Bolgia. Arriva nel top club bergamasco dopo un lungo tour in Australia e diverse date tra Turchia, Belgio, Germania e Israele. Subito dopo invece vola a Liverpool. Tra le sue release più recenti c'è "Ahno", la prima traccia del suo nuovo album "Ten". E' un disco techno, energico e ha un sound molto personale. In console Deborah De Luca ha un'energia unica. L'artista campana vive di musica. La ruba ascoltandola nei taxi, negli alberghi, in tv, dai ritornelli dei classici... e mixa tutto in discoteca e nei suoi bei dischi.

