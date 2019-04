Samsung Galaxy A10 presentato ufficialmente: più grande del Galaxy A20e, ma più economico

I due dispositivi più economici della nuova famiglia di smartphone Galaxy A sono il Galaxy A20 e, soprattutto, il Samsung Galaxy A10. Questo dispositivo va a collocarsi nella fascia bassa del mercato,mettendo anche a disposizione un display piuttosto ampio.

Le prestazioni non sono al top, ma per chi non ha particolari esigenze il nuovo prodotto Samsung potrebbe andare più che bene. Bisogna ricordare, come peraltro è già stato fatto in passato, che acquistarlo subito al lancio non ha molto senso perché con la stessa cifra si possono portare a casa smartphone di migliore qualità. Questo prodotto potrà diventare più interessante tra qualche settimana, quando il prezzo diminuirà.



Queste le caratteristiche principali del Galaxy A10:

Display: TFT 6.2″ HD+

CPU: Octa Core (Dual 1.6 GHz + Hexa 1.35 GHz)

RAM: 2GB

Memoria interna: 32GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamera posteriore: 13MP, f/1.9, flash LED

Fotocamera frontale: 5MP, f/2.0

Batteria: 3400 mAh con supporto alla ricarica rapida

Dimensioni: 155,6 x 75,6 x 8,1 mm