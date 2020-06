Stampe, stampe e ancora stampe, perché è questo uno dei trend più apprezzati di stagione, un modo originale per dare un tocco di brio al guardaroba, per uscire dalla solita monotonia dei colori pastello che pur essendo chiari e molto apprezzati specie nella bella stagione, diciamo che molto probabilmente ne abbiamo abusato talmente tanto che adesso è giunto il momento di staccare la spina.

Cosa metteremo in valigia in occasione della partenza per le vacanze? Una domanda questa che riceviamo giornalmente e a cui tutte le volte ci piace rispondere, perché infondo siamo convinte che lo stesso dilemma aleggi in ognuna di noi, me compresa. Ad ogni modo, non possono assolutamente mancare abiti, bluse, top, t-shirt, gonne, shorts, rigorosamente a stampe geometriche, righe, stile navy, floreali, vichy e poi largo alle novità, la fantasia di stilisti e design in questi giorni ci sta mostrando tutto il bello assoluto di stagione per cui non avrete alcuna difficoltà ad individuare nuovi capi da fare vostri, di sicuro non vi farò mancare quelle che a mio avviso considero le new entry più glamour della settimana e che spero possano piacervi così che le possiate aggiungerne qualcuna di queste in valigia.

Questo è quanto ci ha raccontato, proprio quest'oggi una delle Fashioniste, dalle pagine online di Invoga Magazine, un articolo molto utile a tutti, perché la domanda che ci poniamo continuamente è proprio quella di capire cosa sarà realmente utile da inserire in Valigia, pensando bene a dove andare in vacanza. Le proposte e le idee di InVoga Magazine sono chiare, lo stile prima di tutto, con una selezione delle proposte più interessanti di una moda tanto ricercata quanto chiacchierata.

Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, questi sono solo alcuni dei brand proposti in questo articolo, troverete indicazioni informazioni per le taglie ed i prezzi. Potrete scegliere di acquistare su ogni e-commerce istituzionale oppure chiedere il supporto della redazione, che vi aiuterà a capire come raggiungere un punto vendita a voi più vicino! L'estate è oramai iniziata, non dimenticate mai l'outfit perfetto!