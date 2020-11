È stato pubblicato il 12 novembre a cura della Claw Records il nuovo brano musicale di Bobby in collaborazione con $ten dal titolo “Falling”, una canzone con sonorità molto fresche e radiofoniche, con il quale il dj liparoto cerca di farsi notare nel panorama internazionale. Bartolo Merlo, col nome d’arte Bobby, nasce a Lipari (Isole Eolie - Sicilia) il 28 agosto 1998. Si appassiona subito alla musica imparando a suonare la chitarra e strimpellando insieme ai suoi amici.

Nell’agosto del 2013 partecipa alla dj competition alla discoteca “Turmalin” di Lipari ricevendo il premio della critica. Da quel momento in poi diventa dj resident nella medesima discoteca. Nel 2014 inizia una nuova avventura come resident al “Withe Beach Eolie” sempre nel capoluogo eoliano, in cui riesce a farsi notare.

Negli anni a venire Bobby crea un’organizzazione di eventi intitolata “salutmifamilia”, che smuove la movida eoliana.

L’estate del 2019 è la più importante, perché collabora con Fonti, dj liparoto, fonte d’ispirazione e stima per lui. Sempre nel 2019 diventa resident al “Ciclope” di Salina (Isole Eolie - Sicilia) ed inizia a girare nei vari locali della movida eoliana: “Coral Beach”, “Baia Negra”, “Tre Delfini”, “Latteria” e “Ciclope”.

In quell’anno Bobby condivide la consolle con Greta Tedeschi, Leo Lippolis, Joe Bertè, Felipe C e altri artisti, da cui riusciva a farsi notare: infatti il 6 dicembre 2019 fu lanciato il suo primo singolo “Eolia” su Claw Records (etichetta di Joe Bertè).

L’8 aprile 2020 è uscito “Withe Widow”, singolo realizzato insieme a Preda, col quale continua a collaborare.

Durante il lockdown ha ripreso la chitarra e ha continuato a lavorare alle sue produzioni concentrandosi soltanto sulla musica e sulle prossime uscite discografiche: il 9 Ottobre, infatti, sono stati pubblicati rispettivamente “Lipari Island” su etichetta Mojoheadz, e “Fall” su ClawTrax, mentre il 12 novembre con “Falling” si propone di catturare il consenso del pubblico con una ritmica allegra, vivace e trascinante.