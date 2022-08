Se volete entrare nella mente dei politici non ascoltate solo quello che dicono, osservateli anche nei loro atteggiamenti fisici: come si muovono, quali gesti usano, quale mimica utilizzano, perché la comunicazione non verbale è altrettanto importante di quella verbale.

Berlusconi, per esempio, ogni volta che si siede dietro alla sua scrivania di Arcore per parlare al pubblico televisivo, assume una posa padronale, come se dicesse "qui comando io". Un modo di fare tipico dei megalomani. In fondo lo aveva detto anche Umberto Eco, riferendosi a Berlusconi quando era premier: “siamo governati da un megalomane”.

Il corpo ha un suo linguaggio sottointeso. Ci sono moltissimi libri che trattano i modi della comunicazione non verbale. Le nostre espressioni e i nostri atteggiamenti dicono chi siamo e condizionano pesantemente la nostra mente. Lo aveva capito anche Adolf Hitler, che conquistò il potere non solo con la demagogia verbale, ma “ipnotizzando” gli ascoltatori anche con le sue movenze mistiche, come se fosse il Messia tanto attesto dai tedeschi.

Pensate che i politici di oggi siano diversi? Non è un caso che abbiano alle loro dipendenze abili comunicatori che studiano tutto: il bacio al crocifisso di Salvini, gli occhi sbarrati di Meloni, la posizione dritta di Berlusconi. Sono loro che suggeriscono ai politici come tenere la posa del corpo, la posizione delle gambe, le movenze delle mani, la mimica facciale.

La comunicazione non verbale dice anche chi è sincero e chi non lo è. Un politico che parla con naturalezza è più credibile di uno che si muove come un robot per nascondere il guazzabuglio di farneticazioni messe appositamente insieme per non comunicare un bel niente. Come quei politici che, mentre parlano al conduttore televisivo, ogni tanto lanciano un'occhiata alla telecamera, come se cercassero l'approvazione del pubblico per convincere prima a sé stessi che quello che stanno dicendo non sia una cavolata.

La comunicazione verbale, soprattutto nei talk show, è diventata una caciara dove prevale la ragione di chi urla più forte. Una cagnara che non aiuta a capire, tanto che pure il conduttore ogni tanto deve intervenire per mettere ordine nel disordine. Nel caos generale, allora, meglio affidarsi al linguaggio del corpo, perché, come diceva Confucio, un disegno vale più mille parole.