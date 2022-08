Il problema della pedofilia ha travolto un po' tutti i movimenti religiosi, dalla Chiesa Cattolica fino alla più anonima delle sette. Tra questi gruppi, come già accennato in diverse occasioni, ci sono pure i testimoni di Geova. La Watch Tower, ultimamente, ha preso importanti provvedimenti per arginare il problema, permettendo alle vittime di denunciare l'abuso subito alle autorità secolari. Tuttavia, questo cambio di rotta è giunto solo dopo gli scandali di natura sessuale che hanno toccato la Torre di Guardia.

Prima, infatti, sembra che le procedure adottate dalla Watch Tower contro gli abusi sui minori fossero ben diverse. A dirlo è un sito gestito da ex testimoni di Geova che ha raccontato dettagliatamente quali erano le politiche anti-pedofilia messe in campo dalla Watch Tower. Riporto il testo integralmente.

I testimoni di Geova proteggono i bambini dentro l'organizzazione contro molestatori rei confessi o giudicati tali?

“Al pedofilo, reo confesso o riconosciuto tale, viene concesso l’anonimato all’interno della organizzazione della WT. Quando un pedofilo, sia esso reo confesso o riconosciuto e giudicato tale, si trasferisce da una congregazione ad un’altra, gli anziani dovrebbero spedire una lettera agli anziani della nuova congregazione. Tuttavia solo gli anziani conoscono queste informazioni. Nessuno all’interno della congregazione sarà informato della presenza del pedofilo. Persino le mogli degli anziani non dispongono di tali informazioni. Ciò può costituire un reale pericolo per i bambini, essendo messi in contatto con un pedofilo. Ci sono state occasioni in cui gli anziani hanno tenuto i propri figli lontani dai pedofili a loro noti, mentre altri ignari membri nella stessa congregazione si sono trovati i loro figli molestati perché non erano stati informati sul passato di pedofilia di alcuni".

I testimoni di Geova prendono precauzioni per proteggere i bambini nella loro organizzazione contro gli accusati di molestie su minori?

“Ai molestatori di solito viene concesso l’anonimato anche quando sono scoperti. Un pedofilo accusato è visto come una persona innocente e agli anziani ed altri membri della congregazione non è permesso mettere in guardia gli altri circa le accuse contro il molestatore. Ad una persona accusata di pedofilia viene permesso di muoversi liberamente da una congregazione all'altra senza una lettera di avvertimento al seguito. Una persona accusata di pedofilia può svolgere il ruolo di anziano ed avere privilegi in una congregazione anche se condannato da un tribunale. Infatti, questa protezione data al pedofilo si estende a questa politica: se un testimone di Geova non è d'accordo con questa politica, allora questa persona può essere ritenuta tale da "causare divisioni" ed è soggetta ad azioni disciplinari da parte dell'organizzazione”.

I Testimoni di Geova prendono misure disciplinari contro i molestatori di bambini?

“I comitati giudiziari dei testimoni di Geova richiedono due testimoni nel caso di molestie, prima di prendere qualsiasi misura disciplinare, rendendo estremamente difficile per una vittima ottenere misure disciplinare all'interno della organizzazione. Se una persona viene accusata di essere un pedofilo e questi nega le accuse, è considerato innocente fino a prova contraria. Ciò costituisce un vantaggio per il pedofilo, in quanto la regola dei due testimoni vale per il singolo evento e non cumulativamente in più occasioni. I rappresentati per le relazioni pubbliche della Watch Tower hanno dichiarato ai media che ora prenderanno in considerazione anche il singolo testimone di caso separati per agire nelle congregazioni. Questa politica è stata istituita dopo che il sito Silentlambs.org ha cominciato a parlare di casi di abuso su minori. Qual è il risultato della nuova politica? Spesso numerosi bambini verranno molestati prima che un "secondo testimone" di un "caso separato" si faccia avanti. Numerosi racconti di sopravvissuti ad abusi nell'organizzazione indicano che un "secondo testimone oculare separato" era raro anche nel caso fosse mai stato preso in considerazione. L'Organizzazione della Watch Tower dice che accetterà prove corroboranti di molestie su bambini come foto, video, gravidanze, prova del DNA. Comunque, tali prove sono raramente disponibili in un caso di abuso su minore”.

I testimoni di Geova si muovono in modo da proteggere i bambini in pubblico di molestatori accusato, o rei confessi o condannati?.

I Testimoni di Geova approvano, condonano ed incoraggiano i molestatori di bambini accusati, rei confessi o condannati permettendo loro di recarsi di casa in casa da ignare vittime potenziali nella loro opera di "testimonianza". L'organizzazione Watch Tower richiede a tutti i suoi membri di partecipare all'opera di "testimonianza", andando di porta in porta per diffondere la parola della Bibbia. La WT non proibisce ad un molestatore accusato, reo confesso o condannato, di entrare in contatto con bambini mentre va di porta in porta per "dare testimonianza" (predicare la Bibbia). Lo scopo primario della "testimonianza" quando un TdG va di porta in porta, è di avviare studi biblici. Se un pedofilo condannato o solo accusato avvia uno studio in una famiglia che ha dei bambini, non viene data alcuna direttiva o protocollo da seguire in questi casi. Non esiste norma presso la WT che vieti un molestatore Testimone di Geova di studiare con famiglie (anche se hanno bambini) al di fuori della congregazione. Ci sono state occasioni in cui un molestatore ha cominciato uno studio con persone che avevano mostrato interesse nella religione e poi abbia molestato i loro bambini.

I testimoni di Geova proteggono e supportano i genitori di un bambino molestato?

“I TdG minacciano i genitori di un bambino molestato di disassociazione se cercano di avvertire altri membri i cui bambini possono essere in pericolo. Ai genitori di una vittima viene richiesto di seguire le direttive degli anziani e fare affidamento sul loro giudizio sulla questione. "Il rimprovero" della congregazione viene trasformato in un "rimprovero divino" e ciò fornisce le basi affinché i genitori evitino di rivolgersi al "mondo" per chiedere assistenza. Nel caso un genitore scelga di andare dalla polizia, gli viene richiesto di non rivelare la sua appartenenza religiosa in modo da non portare disonore al nome di Dio. Ciò può complicare le investigazioni della polizia che non riesce ad ottenere informazioni complete che gli anziani hanno richiesto di non rivelare. La congregazione sarà informata che l'accusato molestatore è innocente secondo le loro investigazioni e i membri ostacoleranno le investigazioni della polizia per proteggere la persona che gli anziani hanno dichiarato innocente”.

Gli anziani dei testimoni di Geova mettono in guardia le famiglie della presenza nella congregazione di un pedofilo accusato, condannato o reo confesso?

“Il Dipartimento del Servizio dei TdG punisce gli anziani che nella loro congregazione mettono in guardia i genitori circa la presenza di pedofili. Gli anziani che avvertono i genitori della presenza di un membro pedofilo nella congregazione, anche se stanno solo tentando di proteggere i bambini della congregazione, possono essere rimossi. Gli anziani sono istruiti affinché mantengano assolutamente confidenziale qualsiasi questione giudiziaria. Infrazioni che violini le norme bibliche vengono registrate nei documenti confidenziali della congregazione. Nel caso una persona venga disassociata, un rapporto completo viene spedito all'ufficio centrale dove viene tenuta una seconda registrazione dell'infrazione. Se una persona commette un crimine, vengono annotati i documenti della congregazione locale e poi un rapporto completo deve essere mantenuto a tempo indeterminato nel Dipartimento Legale della WT. I documenti confidenziali della congregazione e i documenti del dipartimento legale contengono migliaia di crimini che non sono mai stati denunciati alla polizia e mai lo saranno poiché il "privilegio ecclesiale" verrà usato come pretesto per nascondere i criminali dalla giustizia. Questi "documenti" permettono a migliaia di molestatori di bambini di non venire perseguiti per i loro crimini. Agli anziani è proibito di dire a chiunque che un pedofilo reo confesso frequenta la locale congregazione”.

I testimoni di Geova sostengono le vittime dei pedofili e le aiutano a richiedere la trattazione del caso e la protezione da parte della legge?

“L'Organizzazione della WT è una società chiusa che incoraggia a trattare i casi relativi a molestie su minori all'interno dell'organizzazione. Solo su indicazione dei legali della WT gli anziani suggeriranno ai genitori di un bambino molestato di denunciare il caso alla polizia. Generalmente agli anziani viene indicato di restare neutrali quando si tratta di denunciare un caso di abuso su minore. A livello di congregazione locale l'unica azione che viene intrapresa nel caso ci sia un molestatore reo confesso è una comunicazione generica di badare con cura ai bambini, ma niente sarà direttamente affermato circa un pedofilo che sia realmente presente nella congregazione. Un'altra azione potrebbe essere che gli anziani incontrino il pedofilo e gli/le dicano che effettueranno un monitoraggio della sua condotta con i bambini. Egli/ella non può ospitare bambini a dormire nella propria casa e non può svolgere con loro il ministero di campo da solo/a. L'Organizzazione WT pensa che chiunque al di fuori dell'organizzazione sia parte del mondo di Satana. Ciò rinforza la mentalità dei Testimoni di Geova che ogni volta che si vada al di fuori dell'organizzazione, l'aiuto che si può ottenere è influenzato da Satana e che si non si dovrebbe avere nessuna fiducia in ciò che ti viene offerto dal "mondo". La morale era che alcune cose non saranno risolte fino al "nuovo ordine" e le persone in difficoltà dovrebbero imparare a perseverare. Il modo in cui le persone nei guai venivano istruite a far fronte al problema era quello di leggere la Bibbia, pregare, essere regolari nelle adunanze e partecipare di più nel ministero di campo”.

Ringrazio il sito InfoTdGeova per le informazioni riportare in questo articolo. Naturalmente ogni testimone di Geova o ex testimone di Geova potrà confermare o smentire queste rivelazioni. Per quanto riguarda invece il sottoscritto, dichiaro terminato il mio filone dedicato alla Watch Tower, perché mi sono accorto che, quando si parla di testimoni di Geova, si scatenano delle "scaramucce" verbali che scadono anche in insulti di carattere personale. E questo non si addice a un civile dibattito.