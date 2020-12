Cristiano Ronaldo nominato GIOCATORE DEL SECOLO ai Globe Soccer Awards di Dubai con l'attaccante della Juventus che si aggiunge alla sua scintillante bacheca dei trofei ... mentre il sei volte vincitore del Pallone d'Oro Lionel Messi viene bloccato dal vecchio rivale.

Cristiano Ronaldo ha aggiunto un altro ambito riconoscimento alla crescente collezione

L'attaccante della Juventus è stato insignito del premio Player of the Century a Dubai

Il trofeo nomina Ronaldo come il più grande calciatore dal 2001 al 2020.

L' attaccante della Juventus , cinque volte vincitore del Balon d'or, ha sorriso sul palco di Dubai essendo stato nominato il più grande calciatore dal 2001 al 2020.

Il suo ultimo trofeo segue un successo per alcune settimane per il talismano portoghese, dopo che gli è stato assegnato il premio Golden Foot, introdotto per la prima volta nel 2003, per giocatori di età pari o superiore a 28 anni e può essere vinto da un destinatario solo una volta nella loro carriera.

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha vinto il premio per l'allenatore del secolo, dopo i suoi regni enfatici alla guida di Barcellona e Bayern Monaco prima del suo passaggio in Premier League.

Nel frattempo, l'agente di Ronaldo Jorge Mendes ha raccolto uno degli strani riconoscimenti della cerimonia, con il trofeo dell'agente del secolo.

L'ex club di Ronaldo, il Real Madrid, è stato etichettato come il club del secolo, dopo aver vinto cinque titoli di Champions League e sette LaLiga negli ultimi 20 anni.

Altri vincitori del premio alla cerimonia includevano il Bayern Monaco, vincitore della Champions League, che ha vinto il premio Club of the Year per il 2020. L'attaccante del Bayern Robert Lewandowski è stato acclamato giocatore dell'anno, battendo Ronaldo e Lionel Messi del Barcellona.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino era presente alla cerimonia e si è rivolto al pubblico alla XV Dubai International Sports Conference.

Il 35enne Ronaldo non ha mostrato segni di invecchiamento dopo aver segnato ben 44 gol per club e nazionale nel 2020.

Solo l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato più dell'ex attaccante del Real Madrid e del Manchester United.

Il rivale di Ronaldo, Lionel Messi, che è stato snobbato alla cerimonia di premiazione, è stato inferiore alla coppia con soli 26 gol per Barcellona e Argentina quest'anno.

Il frontman della Vecchia Signora ha lasciato il segno anche a livello più domestico, dopo essere diventato solo il quarto giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 33 gol in un anno solare dopo aver trovato la rete due volte contro il Parma il 19 dicembre.

Ronaldo ha segnato una volta in ogni tempo per vedere la Juventus vincere 4-0 e passare a pari punti con l'Inter e un lontano dalla capolista AC Milan .

Il contributo di Ronaldo è pari a quello dell'ex attaccante della Juventus Omar Sivori dal 1961 - che ha segnato il terzo maggior numero di gol in un solo anno dietro a Gunnar Nordahl nel 1950 e Felice Borel nel 1933.