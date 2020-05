Il 23 maggio, alle 15, l'open day on line del corso realizzato in collaborazione con EDI, Effetti Digitali Italiani (società milanese candidata agli ultimi David di Donatello).

Mai più di oggi c'è bisogno di tornare a sognare con il cinema. Scuola Futuro Lavoro (con sede a Milano in via Ondina Valla 2, angolo viale Cassala 48/1) lancia il corso post diploma di Visual Effects che si avvale della collaborazione di Edi, tra le società più importanti in Italia per gli effetti visivi impiegati nel cinema e nella pubblicità.

La scuola si avvale dell'esperienza di Claudio Greco, docente titolare, artista degli effetti visivi, che ha frequentato ACCÆDI, l'accademia di EDI durante la masterclass tenuta da Victor Peréz, film director spagnolo vincitore del David di Donatello nel 2019 per la supervisione degli effetti visivi per "Il ragazzo invisibile – Seconda generazione" di Gabriele Salvatores. Sarà Greco, il "mago" degli effetti visivi a Scuola Futuro Lavoro, capace di insegnare lo strumento che mescola arte, scienza e tecnologia, necessario per chi voglia affrontare, professionalmente, un mondo che, in questo momento, moltiplica le possibilità creative di chiunque sia interessato a raccontare storie.

Il cinema ha incrementato in modo esponenziale le competenze necessarie per far funzionare la sua macchina scenica grazie ad altissima definizione, sofisticatissime reflex capaci di girare in 4k, programmi utili per modificare immagini e colori. Il corso di Scuola Futuro Lavoro permette di apprendere i segreti di un'attività in forte espansione nell'arte cinematografica: la scenografia può reinventare ciò che non c'è, ha la possibilità di creare spazi, di amplificare presenze, di dar vita a territori reali o fantastici, di sovrapporre o creare immagini.

Il tracciato didattico, che si presenta con un alto livello di finitezza, partendo dalla pellicola cinematografica per arrivare alle più recenti tecniche digitali, si sviluppa in modo progressivo, non richiedendo competenze pregresse.

Il progetto formativo è costruito in accordo con ACCÆDI, l'Accademia di EDI Effetti Digitali Italiani, società punto di riferimento di registi, case di produzione e agenzie di comunicazione e fornitore dei Disney Studios.

La stretta attinenza con la realtà lavorativa offerta dal corso, consentirà di entrare in contatto con i migliori professionisti del settore comprendendo le dinamiche ed i tempi della pipeline produttiva. Lo studente apprenderà i fondamenti del compositing attraversando moduli formativi dedicati alle tecniche di ripresa e montaggio, editing video, fino ad arrivare alla creazione di effetti visivi a livello professionale.

Al termine del percorso, il corsista avrà acquisito la padronanza tecnica di Nuke X, il software di digital compositing diffuso in tutto il mondo e utilizzato dalle più grandi case di produzione cinematografiche e televisioni per gli effetti speciali e il compositing della grafica 3D.

PARTENZA: 21 SETTEMBRE

CONCLUSIONE: 12 FEBBRAIO

Per iscriversi all'open day scrivere a info@scuolafuturolavoro.it indicando il nome e il cognome del partecipante e un recapito telefonico.



Scuola Futuro Lavoro

in via Ondina Valla n. 2 / angolo viale Cassala n. 48/1 – Milano