Sono anni che la verità su Emanuela Orlandi viene cercata in Vaticano, forse perché le persone sono suggestionate dal fatto che la ragazza fosse cittadina vaticana. Eppure, prima che Giovanni Paolo II lanciasse il primo di sette appelli a favore di Emanuela, nessuno aveva collegato la scomparsa della ragazza al Vaticano. Furono proprio quegli appelli papali a sollevare il sospetto che qualcosa di grave fosse successo al di là delle mura leonine, che il papa fosse ricattato da qualcuno.

A sostegno di questa convinzione ci sono le osservazioni di due importanti giornalisti: Pino Nicotri e il compianto Andrea Purgatori. Scrive Nicotri: "Wojtyla non aveva mai speso – e non spenderà mai – neppure un parola in pubblico per sequestri e uccisioni". Sulla stessa linea d'onda Andrea Purgatori: “Quando Giovanni Paolo II se ne esce fuori con questo appello, che non è un appello neanche privato, ma detto alla finestra dell’appartamento pontificio, davanti ai fedeli e alle telecamere di tutto il mondo, bisogna rendersi conto che quello era un fatto fuori dall’ordinario che dava subito un segnale: la vicenda di Emanuela Orlandi coinvolgeva il Vaticano e a livelli altissimi.”

Qui non stiamo parlando di giornalisti qualsiasi, ma di due maestri del giornalismo d'inchiesta che per anni hanno indagato sul caso Orlandi. Con una differenza: mentre Purgatori è rimasto focalizzato per tutta la vita sulla pista vaticana, Nicotri da qualche tempo ha modificato le sue indagini, concentrandosi soprattutto sulla pista amical-familiare della studentessa di musica inghiottita nel nulla sul Corso Rinascimento.

Peccato che entrambi abbiano avuto una convinzione sbagliata. La verità è che gli appelli del papa a favore di persone rapite non furono rari durante il suo pontificato. Tanto per cominciare non è vero che fu il papa il primo a parlare di rapimento di Emanuela Orlandi. No, fu la stessa famiglia Orlandi che, tramite Mario Meneguzzi, fecero pubblicare sull'Ansa del 24 giugno 1983 la seguente frase: “I colleghi del padre e la famiglia temono un rapimento”. Non è vero che il Vaticano temesse un rapimento, questo semmai era un timore, infondato, della stessa famiglia Orlandi. E non si è capito perché pensassero a un sequestro, viste le condizioni economiche della famiglia di Emanuela non floride.

Per quanto molti pensino che gli appelli del pontefice a favore di Emanuela furono "strane", basta dare un'occhiata agli archivi storici dei giornali per accorgersi che gli appelli papali a favore delle persone rapite o scomparse non furono una novità. Come si vede dalla foto postata sopra furono diverse le persone scomparse oggetto dell'interesse di Giovanni Paolo II. Tra questi ce ne fu uno singolare. Su richieste della famiglia, il Papa si mobilitò per un ragazzo che era scomparso nel nulla. Fortunatamente il ragazzo non era stato rapito. Era scappato per non svolgere il servizio militare e fu arrestato in un ristorante da cui aveva tentato di allontanarsi non pagando il conto.

Ovvio pensare che se il papa si espose in prima persona per soggetti che nemmeno conosceva, tanto più poteva fare per una ragazza che, oltre a essere un sua concittadina, era anche figlia del suo postino. Sarebbe stato davvero ingrato se non si fosse interessato del caso.

Che poi quegli appelli furono strumentalizzati da persone che avevano altri interessi questo è accertato. Ma ciò non vuole dire che dietro alla scomparsa di Emanuela Orlandi si nascondesse chissà quale mistero in Vaticano. Ciononostante, stampa e televisione, ma anche i social network, nascondono adeguatamente queste informazioni pur di portare avanti una macchina del fango che vuole a tutti i costi il Vaticano colpevole della scomparsa di Emanuela Orlandi. A costo di seguire piste che somigliano più a un thriller che alla realtà.