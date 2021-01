Sono, in questo momento poco più di 2 milioni le persone che, in tutto il mondo, sono decedute a causa del coronavirus dall'inizio della pandemia.

Questa è la cifra che riporta il pannello riassuntivo del CSSE (Center for Systems Science and Engineering) realizzato dalla Johns Hopkins University (JHU) per monitorare l'andamento del contagio da Covid a livello globale.

Sono invece quasi 94 milioni i casi di contagio segnalati, , mentre sono 51,7 milioni le persone guarite.

La soglia di un milione di decessi era stata superata lo scorso 29 settembre. Come dimostrano questi numeri, in poco più di 3 mesi il SARS-CoV-2 è riuscito a far morire lo stesso numero di persone che in precedenza aveva fatto morire in oltre 8 mesi.

Nello stesso periodo sono stati rilevati circa 60 milioni di nuovi casi.

Questi numeri fanno capire la preoccupazione di molti governi, almeno quelli guidati da politici responsabili, in tutto il mondo.