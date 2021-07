Il più grande nemico delle sette religiose? La rete. Al giorno d’oggi non c’è segreto di un movimento religioso che non finisca sulla rete. Internet è una maledizione per quei gruppi che per decenni hanno agito nell'ombra, protetti da un muro di omertà, evitando qualsiasi fuga di notizie che potesse compromettere la loro aureola di divinità.

La rete ha livellato le discussioni verso il basso e lo ha fatto in maniera "orizzontale". Ha concesso libertà di parola a tanti ex fedeli che nelle loro comunità non potevano esporre una critica se non volevano ritrovarsi fuori dal movimento, con tanto di ostracismi, isolamenti, emarginazioni e punizioni. E così ai tanti fedeli che sulla rete continuano (giustamente) a difendere la propria religione, ce ne sono tanti altri che, al contrario, stanno denunciando la falsità e le contraddizioni che caratterizzano i vari movimenti.

Sono i cosiddetti dissidenti. Ex fedeli che si pongono in modo critico verso le loro confessioni, aprendo blog, pagine Facebook, forum e siti Internet con cui informare l’opinione pubblica su ciò che avviene dentro le sette di appartenenza. Ma non sono soli. Grazie alla rete si sono uniti, si sono compattati, si sono associati tra loro. Non sono più voci solitarie. Hanno creato vere e proprie comunità virtuali con cui interagire, discutere, trovare forza e sostegno reciproco. Internet è lo strumento che sta permettendo a queste persone di gridare al mondo la disonestà di certi gruppi abusanti.

Una voce di denuncia sempre più forte, ma che mostra pochi volti. Anche se sta assumendo le forme di una forza dirompente. Una forza alimentata da miriadi di persone che stanno dando filo da torcere a questi culti, raccontando esperienze, riportando dati e notizie, pubblicando informazioni e documenti riservati e compromettenti. Un esercito invisibile ma potente che sta portando a galla vita, morte e miracoli di movimenti religiosi che stanno mostrando troppe zone grigie e troppi scheletri nell'armadio.

Non c'è verso di contenere questi dissidenti perché la rete è come un'Idra: tagli una testa e se ne formano due. La rete è diventato il terreno privilegiato di quanti fino a ieri potevano rivolgersi solo alla stampa, all'editoria o alla televisione per formulare le loro denunce. Mezzi di informazione che, per ovvi motivi, non erano accessibili a tutti. Con la rete, invece, basta un clic e chiunque può aprire un sito con cui smascherare quelle sette abusanti che dietro un volto di cristianità celano segreti inconfessabili: pedofilia, abusi, sfruttamento, plagi mentali, manipolazioni bibliche, conti segreti e tutte quelle verità che smascherano la cialtroneria di santoni dalla doppia morale.

Un fenomeno così diffuso che ha spinto molti gruppi religiosi a raccomandare ai propri adepti di non leggere materiale critico verso di loro pubblicato sulla rete, tanto è il timore che Internet incute in loro. In parte lo fanno perché oggettivamente la rete è anche piena di fake news, ma nella maggior parte dei casi lo fanno per paura che i loro proseliti possano imbattersi in verità scomode che li spingano ad abbandonare movimenti fraudolenti che hanno sempre fatto dell'ignoranza dei fedeli la loro arma vincente.