In una nota pubblicata giovedì, l'EMA, l'Agenzia europea del farmaco, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che l'Autorità sanitaria danese abbia sospeso la sua campagna di vaccinazione anti-Covid con il vaccino AstraZeneca. Ciò è stato deciso come misura precauzionale, mentre è in corso un'indagine completa sulle segnalazioni di coaguli di sangue nelle persone a cui è stato somministrato, incluso un caso in Danimarca in cui una persona è morta. Anche alcuni altri Stati membri hanno sospeso la vaccinazione con tale vaccino.

Non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato i problemi segnalati, che non sono elencati come possibili effetti collaterali prodotti dal vaccino. La posizione del comitato per la sicurezza dell'EMA è convinta che i benefici del vaccino siano superiori ai rischi e che pertanto possa continuare ad essere somministrato mentre sono in corso le indagini sui casi di eventi tromboembolici. Il PRAC sta già esaminando tutti i casi di eventi tromboembolici e altre condizioni correlate a coaguli di sangue, segnalati dopo la vaccinazione con il vaccino COVID-19 AstraZeneca.

Il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore al numero osservato nella popolazione. Al 10 marzo 2021, nel'Ue, sono stati segnalati 30 casi di eventi tromboembolici tra quasi 5 milioni di persone vaccinate con il vaccino COVID-19 AstraZeneca.