ROMA - (Ernesto Genoni) - Il 22 aprile, Pasquale Trabucco (in foto), Ufficiale in congedo dell’Esercito, è partito, alle 7.30, dal Mausoleo di Adriano (Castel Sant’Angelo) in Roma, per un viaggio a piedi di 75 tappe, 2600 km, fino a raggiungere il Vallo di Adriano in Scozia, attraversando Italia, Francia, Inghilterra e la stessa Scozia. L’ultima tappa, nei dintorni di Newbrough nella Valle di Adriano, che era prevista per il 6 luglio molto probabilmente sarà anticipata al 2 luglio.

Un viaggio per ricordare i fanti di ogni tempo, dai legionari romani fino ai soldati di oggi. Ma anche un cammino civile, per far luce sulle ferite ancora aperte della nostra Repubblica: il 4 novembre, l’Unità Nazionale, il sacrificio delle Forze Armate, e il giusto riconoscimento alle vittime del dovere. E’ soprattutto per me una missione di speranza per la PACE tra i popoli.>>> (Ascolta da qui l'intervista al Capitano Trabucco )

Ieri, 19 Giugno, 59^ tappa da Canterbury a Rainham; oggi 20 Giungo, 60^ tappa, da Rainham a Bexleyheath attraversandole le città di Welling, Blackheath e Deptford. Il Vallo di Adriano corre per 118 km da Est ad Ovest, da Wallsend, sul fiume Tyne, alla costa del Solway Firth. - rappresentò il confine più settentrionale dell'Impero romano in Britannia; era la frontiera più pesantemente fortificata dell'intero impero.

“Ho già attraversato l’Italia a piedi, nel 2018, da Predoi (Bolzano), fino a Portopalo (Siracusa). – ci ricorda con la sua energia e simpatia il Capitano Trabucco - 45 tappe, 1700 km, migliaia di chilometri sotto i miei passi. Ma non mi sono fermato. - Ora vado oltre. Dal Mausoleo di Adriano a Roma fino al Vallo di Adriano in Scozia. Come i legionari in marcia, 35 km al giorno. Il mio non è un viaggio privato: è una marcia di memoria, di verità e di giustizia. Per chi è caduto, per chi è stato dimenticato, per chi continua a servire in silenzio.”