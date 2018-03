6 marzo, Vincenzo De Feo presenta "...prima del CLICK" a DamArs c/o Museo dell'Arte e della Scienza, Milano

Martedì 6 marzo alle 18 e 30 l'ingegner Vincenzo De Feo, Presidente del Comitato Civico "Non sei solo", presenterà la Seconda Edizione del libro "...prima del CLICK" di cui è autore, Museo dell'Arte e della Scienza, in via Quintino Sella,4 a pochi passi dal Castello Sforzesco, a Milano. L'Ingegnere è un esperto di bullismo e cyberbullismo ed ha portato alla ribalta, accanto al problema delle dipendenze giovanili, il tema della vulnerabilità delle donne in internet.

Possibilità di registrazione sul sito: https://www.damars.info/ Durante la serata il libro sarà disponibile a 15,00€. Chi lo volesse acquistare lo può trovare anche su Amazon e su https://www.primadelclick.com



L'evento prende vita nella location di una importante mostra collettiva di artisti emergenti: DamArs, La donna nell'Arte, che prende vita dal 6 al 9 marzo 2018.

Gli artisti esporranno opere incentrate sulla figura femminile: Donna come artista, Donna come musa, Donna come vittima...



Press Office Comitato "Non sei solo"

Dottoressa Francesca Lovatelli Caetani

francesca.lovatellic@me.com