A volte... anzi spesso, ritornano... soprattutto in Formula 1. L'ultimo dei tanti ripensamenti in F1 è, stavolta, quello del due volte campione del mondo Fernando Alonso che tornerà in pista nel 2021 alla guida di una Renault, la scuderia con cui ha vinto i suoi due titoli nel 2005 e nel 2006.

Alla fine della scorsa stagione, la Renault ha fatto un passo indietro rispetto al 2018, passando dal quarto al quinto posto della classifica costruttori. Per Alonso, però le nuove regole previste per il 2021 e poi posticipate al 2022 causa Covid, dovrebbero garantire maggiore competitività a dare più posibilità di vittoria a tutti i team.

Il ritardo di un anno non ha però scoraggiato Alonso che ha dichiarato che utilizzerà il 2021 per riprendere confidenza con l'ambiente e dare il proprio contributo per lo sviluppo della nuova macchina.





« Renault c’est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en F1 avec mes deux titres de Champion du Monde, mais je regarde devant. C’est pour moi une immense fierté mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe [...] » - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/wa7zl3EjJR — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020



Il direttore generale e amministratore delegato del team Renault F1 Cyril Abiteboul ha dichiarato: "La sua presenza nel nostro team è una risorsa formidabile a livello sportivo e per il marchio a cui Alonso è molto legato. La sua esperienza e la sua determinazione ci consentiranno di ottenere il meglio da entrambi per portare il team verso l'eccellenza richiesta dalla moderna F1."

Alonso, che a luglio 2021 compirà 40 anni, ha firmato con Renault per almeno due anni, con l'opzione per continuare anche in futuro.

Alonso correrà con il francese Esteban Ocon, in sostituzione di Daniel Ricciardo, che si trasferirà alla McLaren.