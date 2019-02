Totò Bartoli, artista e influencer

Totò Bartoli nasce a Napoli nel 1988. Inizia a studiare pianoforte dall’età di sei anni presso una scuola di musica a Casoria, un comune in provincia del capoluogo campano. Ben presto però decide di smettere con lo studio del pianoforte per dedicarsi alla musica in qualità di arrangiatore. Già da piccolo infatti, si divertiva a registrare dei nastri dal suo vecchio stereo per riascoltare quello che aveva suonato su una piccola tastiera creando piccole basi.

Nel 1997 con la famiglia si trasferisce in Toscana abitando nel comune di Scandicci, Firenze.

Non ha mai smesso di coltivare la sua passione legata alla musica.

Nel 2003, da ragazzo adolescente, inizia a seguire la scena rap, ascoltando la musica di Tupac Shakur; ma non è soltanto il rap o il genere hip hop che ama ascoltare. Nel 2004 si appassiona e si dedica ad ascoltare il reggaeton. Considera Nicky Jam, come uno dei suoi artisti preferiti e confida un giorno di riuscire ad essere come l’artista americano.

A 16 anni ha iniziato a studiare canto, mentre a 17 comincia a scrivere canzoni, anche se seriamente ha scritto contenuti che ritiene più maturi, a partire dal 2015, l’anno in cui lui stesso ha lanciato la sua posizione in qualità di artista sul web. In passato aveva pubblicato piccole cose, attualmente non più disponibili sul web, ed è cresciuto tantissimo conoscendo il parere di molti produttori in tutta la penisola.

Totò è partito dalla città di Milano che frequenta da quando aveva 17 anni; ma che ha iniziato a frequentare più spesso abitandoci anche dal 2015.

Ha lavorato come cameriere per mantenersi e come arrangiatore in uno studio dietro la stazione centrale e proprio in quella circostanza, dove nella difficoltà non riusciva sempre a sostenere le proprie spese, ha comunque continuato a scrivere senza arrendersi, contenuti in qualità di cantautore, che ancora oggi non ha presentato sul web e che confida di riuscire a pubblicare presto.

Come cantautore, Totò ama raccontarsi attraverso la musica, per questo vorrebbe un giorno parlare di se anche attraverso il cantautorato.

Musicalmente poliedrico anche se tratta come primo genere il reggaeton ed il rap, ad oggi Totò, sotto etichetta, ha pubblicato singoli pop con video disponibili sulla piattaforma YouTube.

Le sue passioni non si limitano soltanto alla musica però.

Totò è un attore e regista. Ama con frequenza stare sui social e si definisce anche un influencer che pubblica spesso storie finalizzate ad intrattenere un pubblico giovane e adulto. Cerca di essere un esempio buono per quelli più giovani di lui, ed è un artista che apprezza molto chi mette cuore e passione per arrivare a realizzare i propri obiettivi.

Totò sta lavorando a diversi progetti. Il suo sogno è quello di non rimanere soltanto in questo paese; ma vorrebbe valorizzare attraverso la musica che produce, l’Italia agli occhi di altri paesi nel mondo.