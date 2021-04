Approvati dall’Esecutivo Midili quattro progetti per intercettare le risorse messe a disposizione dal Gal “Tirreno-Eolie” per lo sviluppo turistico. Interventi, ciascuno dell’importo di 100 mila euro, che puntano alla riqualificazione di zone di rilievo della città, che possono essere fruite da cittadini e turisti.

Il primo progetto riguarda il Chiostro della chiesa del SS. Rosario, dove è previsto un intervento d’illuminazione, l’impermeabilizzazione del terrazzo e l’acquisto d’un sistema d’amplificazione per piccoli eventi.

L’altra proposta riguarda il quartiere di Vaccarella, dove si punta a creare una “rete” delle abitazioni dei vecchi pescatori per raccontare la tradizione del mare attraverso cartelloni turistici, ma soprattutto grazie ad una app, che farà rivivere usi costumi e leggende di questo borgo marinaro.

Il terzo progetto riguarda villa Nastasi con una riorganizzazione di spazi da destinare ad attività, che possano favorire l’incontro e la socializzazione.

Previste tre aree, una per bambini con altalene, scivoli e altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto ed infine un info point turistico. Sarà rivista e potenziata l’illuminazione e saranno inserite telecamere per la sorveglianza notturna.

Suggestivo ed ambizioso il quarto progetto riguardante la cittadella fortificata: si punta infatti con le risorse, che si riusciranno ad ottenere a realizzare un Cinema in 5D, una vera attrazione turistica.

Il video prodotto si chiamerà “Milazzo Experience” e racconterà la storia di Milazzo con gli effetti speciali, che caratterizzeranno questa attrazione.

L’auspicio – hanno affermato gli Assessori Romagnolo e Nicosia che hanno operato in sinergia assieme ai rispettivi uffici comunali – è quello di ottenere le somme (la soglia massima per ciascun progetto è di 100.000 euro totalmente a fondo perduto) per rivalutare questi luoghi e rafforzare l’offerta culturale della nostra città”.