Andrea Candolfo ospite a Radio Cantù per la prima puntata di Cantiamo alla Radio

Giovedi 3 Ottobre dalle 21.00 alle 23.00 il cantautore milanese sarà ospite per la prima puntata di Cantiamo alla Radio, in diretta su Radio Cantù ( frequenza 89.600 o in streaming sul sito http://www.radiocantu.com/ )

Una bellissima occasione per chi vorrà ascoltare per la prima volta dal vivo e non solo, il Nuovo Singolo " Il Tempo Dona Il Tempo " , in uscita Venerdi 11 Ottobre sulle più importanti piattaforme digitali.

Ricordiamo che il cantautore torna in scena dopo una pausa durata quasi due anni e mezzo, dopo l'ultimo disco di inediti

" Non Racconto L' Amore " , lavoro molto apprezzato dalla stampa e dalle radio italiane e internazionali.

