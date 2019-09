Ecco le nuove funzionalità portate da iOS 13

Il giorno della presentazione dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max (oltre che dell'iPad 7 e dell'Apple Watch Series 5), Apple ha annunciato anche iOS 13, il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile proprietario dell'azienda di Cupertino.

Queste le maggiori novità portate da iOS 13:

- Notifica delle app che stanno utilizzando la funzione posizione del proprio smartphone.

- Possibilità di utilizzare anche in modalità offline e da altri dispositivi Apple la funzione "Trova il mio iPhone".

- Impossibilità di accedere, da parte delle app, ai dati ed alle foto personali.

- Possibilità di inviare Mail nascondendo il proprio indirizzo reale.

- Nuove funzionalità anti tracciamento cross site.

Il nuovo aggiornamento, da come si può capire in base a quanto riassunto in precedenza, punta molto sulla sicurezza e sulla privacy.