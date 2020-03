Si è svolto nel pomeriggio di martedì a Roma il Consiglio Straordinario della FIGC, inizialmente convocato per decidere se far proseguire o meno lo svolgimento del campionato di Serie A. Gli eventi hanno preceduto la decisione della Figc i cui membri, nella riunione odierna hanno comunque parlato dell'emergenza Covid-19 e di come affrontare le problematiche poste da questo stop di un mese al massimo campionato di calcio.

Per la Lega Serie A erano presenti il Presidente Paolo Dal Pino e i Consiglieri Federali Claudio Lotito e Giuseppe Marotta.

"Stante l'attuale situazione - come riporta la nota a chiusura della riunione - anche alla luce delle auspicabili ulteriori disposizioni governative per agevolazioni fiscali e contributive, il Consiglio ha conferito delega al presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare, ed eventualmente emanare, il differimento delle scadenze per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 dal 22 al 30 giugno.

Con riferimento al recupero delle gare della Serie A, tenuto conto che le altre Leghe non hanno scadenze internazionali e quindi una più ampia marginalità di programmazione, il presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio.

Qualora l'emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all'attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv.

Senza alcun ordine di priorità, un'ipotesi potrebbe essere: