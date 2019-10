Niente qualifiche, sabato, per la MotoGP. Dopo aver sospeso la sessione di FP4 a 13 minuti dal termine dopo la caduta di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3), piloti e direzione gara si sono riuniti decidendo di sospendere per oggi le attività in pista.

Motivo? Il forte vento. Per i piloti era impossibile guidare in sicurezza su un circuito come quello di Phillip Island, dove la velocità di punta si aggira intorno ai 350 km/h. Ed è proprio il forte vento che ha causato la caduta spettacolare, fortunatamente senza conseguenze, del pilota portoghese.





Le qualifiche si correranno così domenica mattina dopo il warm up. Questi gli orari (ora italiana):

01:50 - 02:10 – Warm Up

02:20 - 02:35 – MotoGP™ - Q1

02:45 - 03:00 – MotoGP™ - Q2