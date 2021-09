La Città Metropolitana di Messina è al lavoro per predisporre il Piano strategico triennale del territorio ed ha appena pubblicato lo schema generale del Piano in cui sono descritte le strategie e gli obiettivi generali di policy che orienteranno lo sviluppo metropolitano per i prossimi anni.

È ora il momento di raccogliere le proposte progettuali per dare concretezza al Piano e la Città metropolitana di Messina lancia una “raccolta di idee per lo sviluppo dell’area” da parte della cittadinanza e degli attori del territorio.

È possibile presentare la propria idea o proposta progettuale, attraverso il questionario online da compilare al seguente link:

www.surveymonkey.com/r/RaccoltaIdeePSM

I progetti saranno valutati e le idee più interessanti verranno prese in considerazione dai decisori pubblici nella definizione del set di progetti del Piano Strategico Metropolitano.

Sarà possibile lasciare i propri riferimenti per essere così ricontattati dal team che segue l’elaborazione del Piano Strategico per degli approfondimenti.