Un’ora prima del primo ciak della scena di sesso di Nessun domani, tutto il set si svuota. Emma Di Dio Faranna, protagonista, viene portata su un divano. Con lei sul set solo il regista e l’aiuto regista che le hanno spiegato la scena folle che avevano in mente. Nessuno l’aveva preparata con regole o posizioni precise, solo un’intima spiegazione: non sarà la classica scena di sesso, ma qualcosa di più introspettivo e folle, un atto di riconoscimento delle follie dei due personaggi.

“Mi ha spaventata”, racconta Emma. “Dopo il dialogo scritto in sceneggiatura – c’era solo ‘Riccardo e Miriam hanno il loro primo rapporto sessuale’ – non c’era nulla di programmato. Mi hanno spiegato quello che volevano ottenere e io mi sono sentita messa a mio agio, nel miglior rispetto. È stata la mia prima scena di nudo parziale e ho capito subito di avere a che fare con dei professionisti.”

Questa libertà e autenticità sono il frutto di una direzione attenta e di un lavoro profondo sulla costruzione del personaggio, che non si limita alle battute ma si estende al vissuto emotivo e alla spontaneità della recitazione.

“Il regista ha voluto da parte mia una recitazione naturale e spontanea, tantissime volte mi ha lasciato reagire di pancia, senza mettermi paletti”, racconta Emma. “In alcune scene dove Miriam doveva essere molto arrabbiata, lui mi ha dato la libertà di vivermi, muovermi, urlare, piangere e questo mi ha resa libera di provare.”

Un momento emblematico di questa fiducia è la scena del litigio con la sorella, che termina con un urlo carico di disperazione:

“Davide non mi ha chiesto niente, solo di vivermela, sapendo la storia e il motivo per cui andavo da mia sorella. Io l’ho vissuta davvero. Mentre la camera girava in piano sequenza, Davide ha detto senza che fosse programmato, nel mezzo della scena: ‘ora urla’. In quell’urlo c’è stato tutto. E di fatto quella è diventata una delle scene più belle e intense del film.”

Allo stesso modo il regista ha spezzato le direzioni standard e intuitive della scena con indicazioni spiazzanti. “In una scena complessa di agitazione e drammaticità- racconta sempre Emma- Davide ha urlato ‘Adesso ridi a squarcia gola’. E così ho fatto. È stato liberatorio e sono così riuscita a dare la giusta frustrazione e follia al personaggio in quella scena.”

La spontaneità si riflette anche in altre scelte sul set:

“Molte volte dovevo cercare oggetti in preda al panico. Lui me li nascondeva davvero, ogni take in un posto diverso. Quindi, sebbene sapessi con quale emotività entrare, vivevo davvero la scena, cercando davvero gli oggetti nascosti. Non mi ha imposto posizioni precise, ma solo come seguire i movimenti della macchina. Tutti i piani sequenza sono stati una coreografia non programmata.”

Questa libertà non nasce dal caso, ma da una preparazione meticolosa e da un sostegno costante che viene anche dall’aiuto dell’acting coach Daniela Tosco, ruolo oggi fondamentale nella direzione di un film:

“Il mio lavoro in preparazione consiste nello studio e sviluppo del personaggio, nell’individuazione e comprensione del sottotesto, nel provare le scene che lo riguardano e nello studio delle relazioni con gli altri personaggi del film”, spiega Daniela. “In Nessun domani ho lavorato con la protagonista, studiando a fondo le scene e creando un percorso del personaggio all’interno del racconto, per rendere credibile ogni momento in cui l’attrice si trovava. È come fornire all’attrice una rete di sicurezza dalla quale non può cadere, anche se accadono imprevisti.”

Dietro queste scelte artistiche c’è un impegno umano e uno studio autentico:

“Lo studio del personaggio è stato fatto anche stando a contatto con persone che hanno fatto uso di sostanze. Ho intervistato e cercato di capire i loro sentimenti e il loro passato.” dice Emma.

Tutto questo lavoro converge in una recitazione che non si limita alla superficie, ma scava nelle profondità del vissuto emotivo, dando vita a personaggi che sembrano realmente esistere oltre lo schermo.

“Nessun domani” si rivela così un film che punta tutto sulla verità viscerale, in cui la macchina da presa si fa specchio del dolore, della rabbia, della fragilità e della follia, e la recitazione diventa un viaggio senza rete tra emozioni autentiche e improvvisazioni calibrate.