L'arresto di Giovanni Toti, presidente della Liguria, è l'ennesimo esempio di come il sistema politico italiano sia marcio nelle midolla. La questione morale di Enrico Berlinguer non ha mai trovato sponda nei partiti. È solo una scocciatura per una Repubblica delle banane che da quando è nata è stata attraversata da scandali legati alla corruzione.

La questione morale nel senso di onestà, moralità, coerenza, trasparenza e correttezza nella gestione della cosa pubblica non ha fatto molti discepoli. Quei pochi che ci credono sono come isole sperdute nel vasto oceano della corruzione istituzionale. La sparuta cerchia di eroi che ha provato a ripulire il sistema politico dalla scorie ha fatto una brutta fine: da Piersanti Mattarella a Pio La Torre, passando per Carlo Alberto Dalla Chiesa e Giovanni Falcone.

Nessun partito può ritenersi immune da questo morbo micidiale e contagioso che, come il Covid, riduce in poltiglia gli organi vitali. Ieri c'erano le grandi balene come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista che banchettavano allegramente con le tangenti e i soldi pubblici. Oggi abbiamo i pesci piccoli che si accontentano delle briciole, purché siano frutto del malaffare. Ieri i corrotti erano i grandi statisti che scappavano in Tunisia come dei latitanti. Oggi sono i piccoli capipopolo che non scappano e nemmeno si vergognano di rubare.

La corruzione è tornata a essere il marchio di fabbrica di un Paese che da Tangentopoli non è mai uscita veramente. Di conseguenza la politica corre ai ripari, cercando imbavagliare l'informazione e assoggettare la magistratura, così da delinquere impunemente e silenziosamente. Da nord a sud, l'Italia è dilaniata da mazzette, peculato, appropriazione indebita, truffa, scambio di voti, abuso d'ufficio, appalti pilotati, commesse dirottate. Al centro di tutto questo c'è un sistema che andrebbe raso al suolo per essere rifondato daccapo. Ma è difficile, perché questa cloaca infestata di piranha fa comodo a molti.

E' dai tempi di Tangentopoli che la politica cerca nuovi metodi per delinquere senza riempire le celle dei penitenziari. Un esempio è stata la proposta del ministro della Giustizia, Carlo Norbio, di limitare le intercettazioni ai soli casi di mafia e terrorismo. Perché mafia e terrorismo si possono combattere, la politica corrotta no. Meglio lasciare che i ladri rubino in pace senza essere disturbati dai moralisti, in obbedienza a Licio Gelli, fondatore della P2, che esulterebbe nel constatare come il suo Piano di Rinascita Democratica si stia realizzando anno dopo anno, rendendo istituzionale la corruzione.