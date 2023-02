Ho sentito dire, l'altro ieri, nel programma televisivo Zona Bianca, che l'Autonomia Differenziata, voluta dalla Lega, permetterà al Nord di gestire meglio i propri fondi pubblici, perché il Settentrione ha una cultura della legalità superiore a quella del Meridione.

Ma è davvero così? Il Nord è più virtuoso del Sud o, piuttosto, quando si tratta di corruzione sono tutti sulla stessa barca? Forse chi applaude a certe opinioni fuorvianti ignora che Tangentopoli partì da Milano e non certo da Reggio Calabria. Forse non conosce i legami con la mafia del milanese Silvio Berlusconi, erede di un altro milanese, Bettino Craxi, fuggito all’estero per sottrarsi a una condanna definitiva. Probabilmente sarà all'oscuro del crac del Banco Ambrosiano, diretto dal milanesissimo Roberto Calvi, e sulla realtà della lombardissima Banca Rasini che annoverava conti correnti di Cosa nostra.

Questa è storia, dirà qualcuno, è acqua che non macina più. Invece no. È acqua che macina ancora. Il presente del virtuoso Nord non è poi così diverso dal suo imbarazzante passato. Il milanese Salvini deve ancora dirci che fine hanno fatto i quarantanove milioni di euro che la Lega ha fatto sparire nel nulla. Per non parlare del cerchio magico del padano Bossi che investiva i soldi pubblici in spese personali. Gli scandali che hanno travolto la Lombardia con Roberto Formigoni o il Veneto con Giancarlo Galan ci dicono quanto sia onesto il Nord.

L'enorme debito pubblico che abbiamo in Italia è frutto di un'attività predatoria che non riguarda solo il Meridione, ma anche il Settentrione. Un latrocinio che ha travolto l'Expo di Milano e il Mose di Venezia, che ha saccheggiato la sanità lombarda dell'onestissimo Maroni. A cui va aggiunta la Juventus, finita nel ciclone di Calciopoli e delle plusvalenze, tanto dare un colpo pure a Torino.

In un contesto simile, l’Autonomia Regionale non è garanzia di una migliore gestione dei fondi pubblici. Al contrario, rischia di essere il passaporto per altre ruberie. Solo un po' più decentrate. Il ministro Roberto Calderoli, artefice del decreto, annovera un curriculum giudiziario degno di nota, oltre a essere il “genio” della fallimentare legge Porcellum bocciata dalla Corte Costituzionale.

Il problema è che in Italia abbiamo una classe dirigente di predatori, fatta salva eccezione per qualcuno. E questo non è una prerogativa esclusiva del Sud mafioso, ma che del Nord ladrone. Davvero si pensa che la soluzione dei problemi italiani sia l'Autonomia Differenziata e non la necessità di un ricambio politico che ci presenti una classe dirigente capace, competenze e, soprattutto, linda ed integerrima? Chi pensa che la legge Calderoni sia il rimedio migliore, allora si prepari ad assistere ad altri furti e ad altri scippi. Con una differenza: questa volta non si potrà incolpare il Sud dei saccheggi che avverranno al Nord.