Un evento esclusivo per celebrare Federica Brignone che, con la vittoria in Coppa del Mondo, quest’anno ha chiuso un’altra stagione straordinaria: a organizzarlo lo scorso 18 giugno Banca Generali che, da 15 anni a questa parte, la affianca supportandola nei momenti di gioia e in quelli più complessi. “Ci siamo avvicinati a Federica da quando aveva da poco esordito in coppa del Mondo 15 anni fa e in questo periodo siamo cresciuti assieme, lei fino alle vette di Coppa del Mondo e noi, nel nostro settore, ai vertici delle reti nel private banking”, ha sottolineato anche l’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa.

Nel corso dell’incontro che si è tenuto presso la sede dell’Istituto, nella torre Hadid del Gruppo Generali a Citylife, la neocampionessa mondiale si è raccontata a 360 gradi: dai grandi successi agli infortuni terribili, fino alle nuove sfide in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Nelle parole della Brignone è emerso anche il valore di Banca Generali nell’affiancarla: 15 anni insieme, un percorso comune verso l’eccellenza in uno “Slalom tra Campioni”.



La soddisfazione dell’AD Gian Maria Mossa

“Siamo davvero felici e orgogliosi dei suoi risultati, ma soprattutto del suo impegno e dei suoi valori che ne fanno un talento eccezionale che abbiamo sempre cercato di affiancare al meglio, proteggere e seguire nelle proprie ambizioni e progetti di vita”, ha commentato Gian Maria Mossa. Per Federica Brignone e Banca Generali parlano infatti i traguardi raggiunti in parallelo: due Coppe del Mondo Generali (2020 e 2025), cinque Coppe del Mondo di Specialità, 37 vittorie e 85 podi iridati, a cui si aggiungono cinque medaglie mondiali (2 ori e 3 argenti) e tre medaglie Olimpiche nel palmares di successi della campionessa, mentre da febbraio 2010 Banca Generali è passata da circa 20 miliardi di masse a 104 miliardi, con un peso del private banking (clienti oltre i 500k di risparmio finanziario) cresciuto da 11 miliardi a 75, che ne fanno la terza realtà in Italia (dati Magstat).

Inoltre, l’Istituto ha aumentato in Borsa di oltre sette volte la propria capitalizzazione, restituendo un ritorno di oltre il 1.500% ai propri azionisti come total-return: una delle storie di maggior successo di Piazza Affari nel periodo. “L’impegno verso Federica e il suo successo sono lo specchio più esaustivo del valore del nostro servizio: dove le persone, banker e clienti, e la loro relazione di fiducia sono il nostro core-business. Per questo consideriamo Federica non solo espressione del nostro brand, ma parte di noi e della nostra squadra”, ha ribadito infine Gian Maria Mossa.