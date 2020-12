L’A.M.P. Capo Milazzo chiude il 2020 in bellezza. Saluta il vecchio anno ed apre le porte al 2021 con la presentazione del video ufficiale dell’Area Marina Protetta, destinato a fare il giro del mondo, ricevendo anche videomessaggi augurali da parte del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e dall’Ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, a riprova dell’ottimo lavoro svolto nei primi mesi dal Consorzio di gestione presieduto da Giovanni Mangano.

Il cortometraggio è stato affidato dall’agenzia Comunicami al regista, direttore artistico e fotografo Giuseppe La Spada, che ha coinvolto Luca Violini, una delle più importanti e note voci nel panorama del doppiaggio. Il video, dal titolo “Custodi di un paradiso terrestre” (visibile al seguente link https://fb.watch/2GGq2EuWyp/) regala una suggestione, che solo l’occhio attento dell’artista milazzese, da sempre impegnato in opere aventi al centro il mare e l’acqua poteva immortalare.

Giuseppe La Spada, che ormai da anni lavora a Milano, è una vera eccellenza per Milazzo: premiato a New York con il Webby Award, l’oscar del web, ha collaborato con il premio Oscar Ryuichi Sakamoto e lavorato per aziende italiane e internazionali. Durante l’estate ha espresso tutta la sua creatività tra le scogliere e il verde di Capo Milazzo.

«La gestazione di un progetto del genere è molto complessa: – confessa La Spada – da un lato c’è la grande responsabilità di dover raccontare qualcosa che di base è inafferrabile, dall’altra la gratitudine nei confronti della mia città, dove ho mosso i primi passi proprio fotografando questo mare». Il video è un viaggio, che parte dall’osservazione del territorio e pensato come una storia.

«Ho immaginato – dice La Spada – di essere una persona che ama Milazzo ed attraverso delle micro storie racconta a un pubblico d’ogni fascia di età la bellezza di questo posto. L’Area Marina Protetta di Capo Milazzo è, senza dubbio un vero e proprio paradiso naturale e noi i suoi custodi», conclude.

Per il lancio del video ufficiale dell’A.M.P. di Capo Milazzo è arrivato anche il plauso del Ministro all’Ambiente Sergio Costa: «L’Area di Milazzo – ha dichiarato – è tra le più recenti che ho decretato. È una di quelle, che ho fortemente voluto, perché si trova in un territorio aggredito da un punto di vista ambientale, ma che è riuscita a rimanere una zona meravigliosa; un posto, dove si può fare un ottimo lavoro di educazione ambientale. Voglio ringraziare il Comune di Milazzo, l’Università di Messina e Marevivo, che fanno parte del consorzio di gestione e la valorizzano ogni giorno e se ne prendono cura».

«L’A.M.P. – spiega il presidente Giovanni Mangano – è stata istituita nel marzo del 2019 e nel giro di un anno, nonostante il lockdown, si è già dotata di infrastrutture e di una organizzazione efficace. Nel 2021 si vedranno i risultati e, pandemia permettendo, avremo la possibilità di promuovere il nostro territorio nelle borse turistiche più importanti».

«La riserva rappresenta un’alternativa per la nostra città, – interviene Pippo Midili, Sindaco di Milazzo – attrattiva per chi cerca nel mondo zone curate e tutelati. Il nostro obiettivo è quello di diventare punto di riferimento non solo nel Mediterraneo, ma anche a livello mondiale».

«È un’area, che ha una grandissima biodiversità. – interviene Nancy Spanò, docente dell’ateneo messinese – Ci sono specie molto importati, ma ancora più importane da evidenziare è lo stato di salute delle acque. La qualità è elevatissima». «L’attenzione al territorio siciliano – confessa Carmen Di Penta, direttore di Marevivo – è sempre stata una priorità della nostra associazione ambientalista. L’area di Milazzo nasce grazie alla tenacia di un gruppo di sostenitori di cui ci onoriamo di aver fatto parte».