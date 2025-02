Disponibile dal 16 gennaio 2025

Il nuovo atteso album di Marilena Anzini, intitolato Bio-,è un’opera che rappresenta una tappa importante nella carriera dell’artista e che costruisce un ponte emozionante tra sperimentazione vocale e sonorità folk dalla forte impronta contemporanea.

Con otto tracce originali, cinque cantate in italiano e tre in inglese, Bio- è un viaggio attraverso tutto ciò che "vive" e pulsa nel mondo. Il titolo stesso, che affonda le sue radici etimologiche nel termine greco βίος, rivela il filo conduttore di questa raccolta musicale che esplora il delicato equilibrio tra la gratitudine per la vita e la riflessione sulle sue sfide. Ogni brano è un omaggio alla bellezza e vulnerabilità della natura umana e non, da un albero secolare fino al primo respiro di una neonata.

L'evoluzione artistica di Marilena Anzini

Con Bio-, Marilena Anzini prosegue il cammino intrapreso con i precedenti lavori discografici Oroverde (2020) e Gurfa (2022). L'artista, nota per il suo uso innovativo delle voci, qui approfondisce ulteriormente la sperimentazione grazie anche alla presenza dell’ensemble vocale femminile Ciwicè, da lei diretto. Tre delle tracce sono completamente a cappella, una scelta artistica che celebra la potenza timbrica e creativa della voce stessa, arricchita da armonie, contrappunti e l’uso di fonemi e linguaggi immaginari.

Gli arrangiamenti, come sempre raffinati e curati nei minimi dettagli, rimandano all’improvvisazione vocale e al circlesinging, con chiari riferimenti all’arte di Bobby McFerrin. Anche nei brani strumentali, le voci restano centrali, supportate dalla chitarra acustica della stessa Marilena e dal basso di Michele Tacchi.

Collaborazioni di prestigio

L’album si avvale di contributi di grande valore. Spicca l’arpa celtica di Ludwig Conistabile, artista e musicoterapeuta, insieme alla straordinaria voce della cantante e formatrice olandese Nicoline Snaas. Nel brano conclusivo, troviamo un affascinante intervento vocale di Giorgio Andreoli accompagnato dal suono evocativo di uno scacciapensieri proveniente dalle steppe della Mongolia. Andreoli, figura fondamentale per questo progetto, ha curato l’intera produzione in studio, dalla registrazione al mastering, donando al disco un’identità sonora unica.

Un nuovo sguardo alla vita

I testi delle canzoni affrontano temi cari all’artista, come la connessione tra natura e spiritualità, ma con una rinnovata attenzione alla dimensione umana e alle relazioni interpersonali. Dalla comunicazione alle fragilità che spesso la rendono complessa, Bio- esplora territori emozionali universali, culminando in una preghiera laica per la pace nel mondo.

Arte e musica nella grafica di “Bio-”

L’impatto visivo di Bio- non è da meno. La grafica dell'album si avvale delle splendide illustrazioni a pastello dell'artista svizzera Estheranna Stäuble, create appositamente per accompagnare ogni brano, riflettendo l’essenza delle tracce in modo visivamente poetico.

Un album che lascia il segno

Bio- promette di conquistare non solo i cuori degli appassionati di musica vocale, ma anche di chi cerca emozioni autentiche e profonde connessioni attraverso l’arte. Con il riconoscimento della menzione al Premio InediTo 2023 per il brano "Gratiae" e la partecipazione alle prestigiose audizioni di Musicultura 2024, Marilena Anzini si conferma una delle voci più interessanti e originali nel panorama musicale italiano.

