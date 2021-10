Allo Juventus stadium di Torino l'Italia di Mancini ritrova subito la vittoria. Pertanto, dopo essere stata sconfitta dalla Spagna mercoledì scorso, domenica pomeriggio si è aggiudicata la "finalina" per il terzo e quarto posto della Nations League, risultato che ha comunque il suo peso perché vale punti preziosi nel ranking FIFA, in base al quale verranno poi effettuati i sorteggi per il mondiale in Qatar.

È stato di 2-1 il punteggio finale, con i gol che sono stati realizzati tutti nella ripresa, dopo un ottimo primo tempo che gli azzurri avrebbero potuto concludere in vantaggio se un tiro di Chiesa, lanciato a rete da un assist strepitoso di Berardi, non fosse stato miracolosamente deviato di piede in angolo dal portiere Courtois, anche se per il Belgio non va dimenticata la traversa colpita da Saelemaekers al 25'.

A portare l'Italia sull'1-0 è un gran gol di Barella – il 100° per la Nazionale di Mancini - in apertura di ripresa: sugli sviluppi di un corner, il centrocampista dell'Inter si coordina dal limite e infila all'angolino Courtois.

Il Belgio sembra accusare il colpo e il ct Martinez inserisce De Bruyne e il giovane De Ketelaere. Il Belgio si rianima, ma sono gli azzurri a raddoppiare, su rigore, per un atterramento in area di Chiesa da parte di Castagne: l'arbitro Jovanovic indica il dischetto, Courtois intuisce ma non trattiene il tiro di Berardi.

È il 65', ma la partita è tutt'altro che terminata con il Belgio che continua a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra - alla fine saranno tre i legni colpiti dall'undici del ct Martínez - ma senza riuscire a trovare il gol se non a quattro minuti dal termine, con un contropiede di De Bruyne che serve De Ketelaere che infila il pallone sotto le gambe di Donnarumma.

L'Italia sarà di nuovo in campo il 12 e il 15 novembre, prima a Roma e poi a Belfast, per affrontare rispettivamente la Svizzera e l'Irlanda del Nord con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione per il Mondiale in Qatar.





Crediti immagine: twitter.com/Azzurri/status/1447213590809808900