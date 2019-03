Dopo anni di silenzio, torna il rapper Kaso: “Niente da dire” è il nuovo video

“Niente da dire” è il nuovo video del rapper Kaso, originario di Varese e attivo dagli anni '90, anche se non pubblica ufficialmente un disco rap dal 2005. In questo singolo, con cui anticipa proprio l'uscita del suo nuovo album solista, racconta quello che gli è successo in questi ultimi anni in cui ha continuato a seguire il rap italiano da dietro le quinte. Il testo, intimo ma non sentimentale, infatti, fa riferimento sia alle esperienze lavorative di Kaso nel campo sociale con minorenni e persone svantaggiate sia alla sua vita privata di rapper adulto.

La canzone, rappata con toni pacati, ruota attorno al concetto di verità: “È una parola che mi ha sempre innervosito, perché ha un significato ambiguo, molto relativo – spiega Kaso. In questo pezzo parlo delle ‘fake news’, o quasi, che mi sono raccontato in questi anni mentre facevo ‘quello che dovevo’… perché se non hai qualcosa da dire è inutile fare il rap. Sarebbe troppo faticoso”.

La produzione musicale del brano è firmata dallo stesso Kaso insieme al musicista jazz Mauro Banfi, mentre il video è diretto da Lab Zero: “Nel video, volutamente semplice – continua il rapper – ho un ruolo ambiguo e non chiaro, proprio come ‘la verità’. Chi è il rapper che canta? Come vengono interpretati i suoi comportamenti e i suoi gesti prima che si sveli che non è lui la star della serata? Un po’ ci si rimarrà male vedendo il finale ma in fondo è simile al meccanismo delle fake news, quando riteniamo vere cose di cui siamo già convinti”.

Nel video compare Maxi B, partner di Kaso con cui ha formato un duo storico che ha pubblicato due album di culto nella scena hip hop italiana.