Le cene musicali piacciono in tutta Italia e sono sempre diversi tra loro. In Sardegna tra i protagonisti musicali di questo tipo di serate a metà tra disco, ritrovo tra amici e ristorazione c'è il dj producer Sandro Murru Kortezman. Quest'artista ha, che ha all'attivo decine e decine di hit internazionali anche con progetti come Blackwood, Chase, Marascia o Safeway, da tempo propone cene musicali animate & musicate. "Sono appuntamenti pensati per persone di età diverse, tutte accomunate dalla voglia di sorridere". Ad esempio, in questo periodo ogni giovedì è al Tre Archi di Cagliari (Viale Armando Diaz, 95) e lo fa anche giovedì 2 dicembre 2021. Torna in questo locale anche il 7 dicembre. Sabato 4 dicembre, come accade sempre o quasi, è al Lido (Viale Lungo Mare Poetto, 41(, sempre a Cagliari, mentre l'8 dicembre è all'inaugurazione del Crudo e Bollicine, sempre nella bella città sarda. Info e prenotazioni 3382012247.

Il recente singolo di Sandro Murru, Kortezman - "In the Sky", uscito qualche settimana fa su Molto Recordings, da poche ore ha anche un video coinvolgente che richiama le atmosfere anni '80 della canzone. "In the Sky" è la canzone perfetta per mettere il buonumore. Ha le sonorità tipiche della Italo-Dance di quel periodo, una melodia facile, ballabile e divertente. Anche il video serve allo scopo. Ragazze che ballano e/o fanno aerobica, Sandro Murru Kortezman che suona la canzone ovviamente al synth, effetti video d'annata che in realtà sembrano proiettare nel futuro...

Un recente post di Sandro Murru Kortezman su Instagram

https://www.instagram.com/p/CW5jz5no98x/