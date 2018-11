Al via l'8 dicembre da Giugliano la 4.a edizione della Corsa del Cuore

Oggi nella sala paliotto del Comune di Giugliano in Corso Campano, si è svolta la presentazione della 4.a edizione della "Corsa del Cuore" che il prossimo 8 dicembre attribuirà per la quarta volta il Trofeo Expert Mallardo.

sono Intervenuti : Paola Meluzis, Presidente dell’Associazione “Cuori in Corsa” e ideatrice nonchè organizzatrice e Promoter dell'evento stesso, Luciano Curci Presidente dell'Ass. Settegiornisette a Moderatore il giornalista e speaker dell'evento Marco Cascone.

A fare gli onori di casa il Presidente del Consiglio dott. Luigi Sequino, Ass. allo Sport Giulio Di Napoli, Ass. P. I. Miriam Marino, L'ANC Protezione Civile di Giugliano ed il Presidente dell'Ente delle Riserve Foce del Volturno Lago Falciano Giovanni Sabatino.

Un evento che vedrà allo start (ore 9:00 ) con partenza dall'area archeologica Liternum numerosi podisti , i veri protagonisti della Corsa del Cuore e non solo , ma di tante manifestazioni di corsa su strada coniugando sport, turismo e cultura, l’intendo della Presidente e rilanciare il territorio dalle elevate potenzialità e non ultimo lo stesso lago che a forma di cuore ha contribuito alla denominazione della gara: “La Corsa del Cuore”.

La passione per lo sport e per questo territorio sono alla base dell’idea della “Grande corsa del Cuore”. Coinvolgendo, scuole ed i ragazzi che, che troppo spesso non conoscono la terra in cui vivono, che è ricca di storia, cultura e ottimi prodotti agroalimentari.

Tutti troveranno spazio in questa manifestazione, che coinvolge adulti, piccoli, sportivi, studiosi ed uomini di cultura. Ci saranno tante sorprese, Vi invito a non perdere nessun momento di questa splendida manifestazione.

Nel corso della manifestazione, ci sarà uno stand dell’Esercito Italiano che illustrerà le varie opportunità professionali dell’Esercito Italiano e gli sbocchi di carriera (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Volontari in Ferma Prefissata), con particolare riferimento all’Accademia Militare di Modena nonché agli arruolamenti in qualità di Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1).

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.cronometrogara.it dove è anche possibile visionare il regolamento ufficiale.