Dovremmo essere contenti che il settimanale inglese The Economist ci abbia incoronato Paese dell’anno 2021. Ma in base a quale criterio lo ha fatto? Forse perché abbiamo vinto gli Europei di calcio o perché i Maneskin hanno trionfato al festival internazionale della musica? No, perché per tutto il resto i dubbi su queste premiazione rimangono.

L'Economist dice che abbiamo affrontato meglio di tutti la pandemia e che cresciamo più di tutti. D'accordo. Però la Spagna a fine anno crescerà più di noi e avrà vaccinato più gente di noi. Inoltre, ha ottenuto più soldi di noi dall'Europa, con il vantaggio di non doverli restituire, mentre noi dovremmo ridarli indietro con interessi che graveranno ancora di più su un debito pubblico pari al 154% del Pil.

Sul fronte socio-economico la situazione in Italia non è certo idilliaca. Qualcuno dirà che grazie al reddito di cittadinanza la povertà è diminuita. Ma facciamo finta di non vedere che nel 2021 la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 29,%, superando addirittura quella greca. Che molti giovani emigrano all'estero. Che la denatalità in Italia ha raggiunto punte record, restituendoci una nazione sempre più vecchia e sempre più invasa di immigrati clandestini e fuorilegge. Facciamo finta di non sapere che le mafie italiane sono penetrate nel tessuto socio-economico del Paese, che sparano meno, ma investono di più, inquinando la nostra economica e la nostra borghesia.

Certo, poteva andare peggio, potevamo essere classificati come al solito tra i Paesi peggiori del mondo, e invece non lo siamo. Ma il dubbio che l'incoronazione dell'Italia come Paese dell'anno possa essere scaturita dalla presenza di Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio, un premier amato dall'Europa e dalle lobby economiche, famiglia Agnelli in testa che detiene il 43% delle quote dell'Economist, diventa parecchio concreto. Anzi, diventa quasi una certezza.