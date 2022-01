Malena è stata protagonista di un interessante servizio de Le Iene. Fra una chiacchiera e l’altra, la pornodiva si è trovata a parlare di soldi e cachet nel settore dell’hard, precisando che nel suo mondo non si guadagna più a film intero come un tempo, bensì a scena.

Un’attrice può dunque guadagnare dai 200 ai 300 euro a scena, in base alla notorietà. “Si può arrivare fino ai 1500-2000 euro a scena, se si è famosi. Se un’attrice è molto nota e gira una scena completa può arrivare a guadagnare anche 5000 euro. Ovviamente le scene più strong sono le più pagate. Due ragazze insieme, per esempio, oppure le scene di gruppo sono le più remunerative”.

Malena ha poi sottolineato come il mondo del cinema per adulti sia fra i pochi settori professionali dove le donne guadagnano più degli uomini. Malena ha anche rivelato che, se pur in quarantena, si è data da fare trasformando la propria attività in modalità smart working.

Come molte altre sue colleghe, infatti, è apparsa su OnlyFans, realizzando inoltre delle dirette private su Skype. Queste ultime hanno un costo pari a 100 euro ogni dieci minuti: un business con i fiocchi e i controfiocchi.

Il settore porno è infatti uno dei pochi settori che non risente della crisi economica o della pandemia. Anche se Rocco Siffredi ha messo in guardia contro l’industria hard, ritenendola diseducativa per i giovani, convinti che per fare sesso bisogna essere gli stalloni che si vedono nei video porno. Senza sapere che - come ha detto Siffredi - questi presunti super-dotati sono tutti dopati e le scene di sesso sono preparate per ore, non sono mai spontanee.