Settembre 2021 è stato un mese importante per Mitch B. "Hot Stuff", una delle più recenti produzioni di Mitch B. è ancora presente nelle chart dopo oltre un mese dall'uscita, un caso più unico che raro in un periodo come questo in cui vengono pubblicati migliaia di brani ogni giorno. "E' nella prima metà delle chart di Beatport e Traxsource, e in quest'ultimo shop musicale, forse il più amato dai dj che cercano sonorità di qualità, è anche riuscita a raggiungere la top ten".

E che succede ad ottobre? "Con lo stesso team di produzione, ovvero Marcello Mazzoli, la cantante Martina Ardizzoni (in arte Martina Feeniks) abbiamo scelto di reinterpretare un altro 'classicone' ovvero 'I Love The Nightlife' di Alicia Bridges", racconta Mitch B. "Sono davvero contento del risultato. E' musica senza tempo, ma per godersela davvero in certe situazioni nuove versioni come le nostre possono servire"

Il brano sarà in esclusiva su Spotify e Beatport, a partire dal 15 ottobre (preorder dall'8), dal 29 invece sarà anche in tutti gli altri portali digitali. Intanto, una bella preview di "I Love the Nightlife" è già disponibile per tutti, dj e non, su YouTube.

Ma chi è questo dj producer originario di Ravenna?

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music e la spagnola Shamkara. Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre tra il 2020 ed il 2021 ha regalato a locali di riferimento come White Beach - Cervia (RA), Byblos - Riccione, Donna Rosa 38 - Marina di Ravenna, BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA) (…).

Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

Per quel che riguarda le produzioni musicali di Mitch B., tra i suoi maggiori successi del 2021 ci sono "Respect" e "Hot Stuff", nuove versioni di classici intramontabili della musica da ballo. Anche il 2020 è stato un anno di grandi risultati: le sue canzoni sono state ascoltate quasi 150.000 volte su Spotify, da 78.000 persone, in 73 paesi nel mondo. In totale, ben 6.100 ore di musica ascoltata. "Strike it Up", uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000 ascolti solo su Spotify.

E su Traxsource, il sito di riferimento per i dj che cercano musica di qualità? Uno dei brani prodotti da Mitch B. è finito in top ten e ben 8 si sono classificati in Top 100 nel corso del 2020.

Mitch B., Marcello Mazzoli, Martina Feeniks - I Love The Nightlife



https://youtu.be/eY349xnrcZg