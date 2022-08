Dopo aver inaugurato un nuovo percorso con il brano “NO CHANCE”, Lario G torna oggi, con “OFFLINE GGG” (Plataoplomo Records/Music Italy), il suo nuovo singolo disponibile ovunque al link

In uscita il nuovo singolo di Lario G feat. Nathys, Offline ggg, in cui il trapper calabrese racconta il complesso periodo che ha affrontato, con amici poi trasformatisi in nemici e quello che ne è conseguito.

Lario G, all’anagrafe Ilario Gatto, nasce il 22 Agosto del 1999 a Cosenza. Si avvicina al mondo della musica iniziando a scrivere i primi testi che lo portano a farsi conoscere in Calabria. Nel 2019 pubblica il nuovo singolo “NO CHANCE” FEAT @Janax per poi, successivamente, collaborare con @Nathys , artista di grande spessore, pubblicando il singolo “OFFLINE GGG”.