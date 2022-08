La religione cristiana è morta? Se non è morta è agonizzante. È una realtà di cui possiamo cominciare a parlare al passato. Non ci riferiamo al Cristianesimo che è un sentimento di comunione personale tra Dio e l'uomo senza passare per mediatori umani mai autorizzati, ma di organizzazioni religiose che hanno sacrificato la religione di Cristo alla logica del potere, del denaro e del profitto.

La religione cristiana somiglia a una donna che un tempo era seguita e apprezzata ma che si è traviata strada facendo, diventando lascivia e corrotta. La colpa è di quanti, indossando una tonaca o un vestito giacca e cravatta, hanno visto nella religione cristiana la gallina dalle uova d'oro, formando organizzazioni e movimenti il cui profitto è diventato preponderante sulla fede.

In America, per esempio, nessuno si scandalizza se vede in televisione un predicatore parlare di Dio mentre indossa orologi d'oro, anelli con diamanti, vestiti firmati, stivaloni di pelle di coccodrillo. Nella terra di Paperon de Paperoni, la ricchezza accumulata da questi santoni, con le donazioni dei fedeli, non crea sorpresa alcuna, perché ciò è visto come segno di una benedizione divina, non come segno di uno scellerato opportunismo.

Per questi lupi rapaci travestiti da agnelli, la religione è diventata la chiave di volta per le ricchezze. Dai loro pulpiti continuano a insegnare dottrine strampalate che servono a imbonire il gregge, mentre, grazie alle generose donazioni dei fedeli, rilevano immobili, terreni, pacchetti azionari, quote societarie, locali commerciali; mentre i loro capi abitano in ville di lusso, viaggiano in business class, alloggiano in alberghi rinomati, frequentano luoghi esclusivi, indossano rolex d'oro da tredicimila euro.

Sono ormai anni che le religioni cristiane sono diventate delle aziende implicate nei peggiori scandali del nostro tempo: dall'abbraccio con la politica corrotta alle speculazioni con la finanza parassitaria; dagli affari con il commercio fraudolento agli abusi sessuali e alla pedofilia che ha raggiunto vette allarmanti in tutti i gruppi religiosi cristiani dove, dietro la maschera della benevolenza, si nasconde la sofferenza di centinaia di bambini violentati da prelati e da santoni protetti da una rete di silenzio, di omertà, di reticenza, di complicità.

La religione cristiana si è retta per molto tempo e in parte si regge ancora sull'ipocrisia. Sul sostegno passivo dei tiepidi, degli indifferenti, dei menefreghisti, degli apatici, quelli che non ci credono più ma non hanno la forza per non dirsi più cattolici, protestanti, ortodossi. Il battesimo è diventato un marchio di appartenenza che, spesso, accompagna la vita di persone disgustate dalle istituzioni religiose e dalle pratiche criminali di troppi loro rappresentanti che, magari, si fanno passare pure per eletti del Signore.

La regola principe del Cristianesimo, “ama il tuo prossimo come te stesso", si è tramutato in una continua inimicizia tra le diverse correnti cristiane, da una perenne demonizzazione di altre religioni. I cristiani non sono più capaci né di amare né di mostrare alcuna particolare purezza morale. La nostra società è sempre più laica, per non dire atea. La religione cristiana sopravvive in riti ormai vuoti: il crocifisso nelle scuole, le messe domenicali, le preghiere pubbliche, le liturgie pastorali, la partecipazione a funzioni o attività religiose dove la forma ha il sopravvento sulla sostanza.

Il Cristianesimo è un sentimento universale frantumato in tanti movimenti che dividono, arbitrariamente, l’umanità in credenti e non credenti, preparando il paradiso per i primi e l'inferno per i secondi. È una gigantesca Torre di Babele dove il caos regna così sovrano che, spesso, si resta felici quando si incontrano persone che parlano di relazioni interpersonali, di impegno sociale, di solidarietà tra i popoli, di cooperazione internazionale. E mai di religione.