Si torna a parlare di diritti tv per la Serie A, in ballo quelli per il triennio 2021-2024. Protagonisti alla pari di questa nuova gara, Dazn e Sky, almeno stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, rilasciate a margine dell'assemblea sui diritti televisivi

«Dazn è diventata piattaforma dominante in alcuni mercati», ha detto De Siervo. «Si propone di sostituire Sky come attore principale in Italia. Anche Sky avrà la possibilità di competere e di superare l'offerta fatta da Dazn nelle trattative private».

Le due emittenti si sono in pratica sfidate facendo offerte per entrambi i modelli proposti nel bando.

«Le trattative private - ha continuato l'a.d. - prenderanno il via a partire dal 5 di febbraio, con una nuova formula in hotel... in sale diverse, in cui la commissione incontrerà i soggetti invitati. Il notaio riceverà dai soggetti le offerte migliorative che verranno custodite in cassaforte fino all'8 febbraio per le offerte definitive.Vedremo, poi, se le offerte saranno sufficienti o se passare agli intermediari, e se anche in questo caso si ritenesse di non dover procedere. entreremo nella fase quattro con il canale di Lega con coloro che hanno partecipato con proposte a questo livello».