"Oggi abbiamo avuto il primo incontro di leader europei dedicato esclusivamente alla difesa. Nel 2022, al vertice di Versailles, abbiamo deciso che dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità per la nostra difesa. Molto è già stato fatto. Ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo farlo meglio, più forte, più velocemente. E dobbiamo farlo insieme.

La guerra in corso in Ucraina, gli attacchi informatici e ibridi, la situazione in Medio Oriente: tutto ciò richiede un forte approccio europeo per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini, per garantire la pace nel nostro continente. E la costruzione dell'Europa della difesa è parte integrante di questo progetto. Oggi, le nostre discussioni si sono concentrate su tre argomenti principali: capacità, finanziamenti e partnership.

In primo luogo, sulle capacità di difesa che dovrebbero essere sviluppate in via prioritaria: concordiamo di concentrarci sulle lacune più critiche individuate dagli stati membri attraverso il lavoro dell'Agenzia europea per la difesa, in piena coerenza con la NATO. Di concentrarci sulle esigenze più urgenti tra di esse. E di concentrarci sulle aree in cui vi è un chiaro valore aggiunto dell'UE.

Nella discussione odierna, l'attenzione si è concentrata chiaramente, ad esempio, sulla difesa aerea e missilistica, ma anche, per citarne solo alcuni, su missili e munizioni, mobilità militare e facilitatori strategici.

Oggi è emerso un altro messaggio molto chiaro: il rafforzamento dell'industria europea della difesa deve essere al centro di questo sforzo: dobbiamo produrre più capacità di cui abbiamo bisogno e farlo più velocemente.

In secondo luogo, abbiamo discusso di finanziamenti. Gli Stati membri hanno compiuto grandi sforzi a livello nazionale. La spesa per la difesa è già aumentata del 30% tra il 2021 e il 2024. Oggi, in media, i 23 Stati membri che sono anche alleati della NATO spendono circa il 2% del loro PIL per la difesa. Dobbiamo continuare nella stessa direzione. La Commissione ha annunciato che avrebbe esaminato le flessibilità all'interno delle nuove regole di governance economica, per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa.

Abbiamo anche bisogno di sforzi europei per mobilitare più investimenti privati ​​e pubblici. Per migliorare l'accesso ai finanziamenti privati, la Banca europea per gli investimenti ha già ampliato le sue attività a sostegno dell'industria della sicurezza e della difesa. E si può fare di più. Per quanto riguarda i fondi pubblici, la difesa sarà un argomento importante nelle discussioni sul prossimo ciclo di bilancio dell'UE a partire dal 2028. Ma è chiaro a tutti che dobbiamo agire più velocemente di così.

Oggi sono state menzionate altre idee, tra cui opzioni comuni aggiuntive e altre più innovative. Continueremo a lavorarci. I leader hanno anche concordato che gli investimenti nell'industria europea della difesa non solo contribuiranno a garantire la pace, ma contribuiranno anche alla prosperità e alla nostra competitività in tutta l'UE, per le aziende, le regioni e i buoni posti di lavoro.

In terzo luogo, abbiamo discusso di come rafforzare le nostre partnership di difesa. La partnership strategica dell'UE con la NATO è fondamentale per garantire la sicurezza transatlantica. Entrambe le organizzazioni continueranno a lavorare insieme e a rafforzarsi a vicenda.

Durante il pranzo con il Segretario generale Mark Rutte, abbiamo concordato che un'Europa della Difesa più forte rafforza anche il partenariato transatlantico. Gli Stati Uniti sono nostri amici, nostri alleati e nostri partner. Questa è una relazione che ha radici profonde e durerà nel tempo. Possono sorgere problemi e divergenze di opinioni, anche tra amici. Quando ciò accade, dobbiamo affrontarli, parlare e trovare soluzioni, naturalmente difendendo i nostri valori e sostenendo i nostri principi, e senza compromettere i nostri interessi. Questi valori e principi universali sono al centro dell'ordine internazionale che abbiamo costruito dalla seconda guerra mondiale, insieme agli USA: sovranità nazionale, integrità territoriale e inviolabilità dei confini.

Questa sera abbiamo avuto anche il piacere di avere con noi il Primo Ministro del Regno Unito, Sir Keir Starmer. Il Regno Unito è il nostro partner naturale. E il nostro incontro ha confermato che c'è una nuova energia positiva nella nostra relazione. C'è molto che possiamo fare insieme sulla difesa e per affrontare le sfide globali. Non vediamo l'ora del nostro summit con il Regno Unito questo semestre.

Infine, vorrei sottolineare che la situazione in Ucraina è stata molto presente per tutta la giornata. Restiamo fermi nel nostro impegno per la sicurezza dell'Ucraina, per una pace globale, giusta e duratura. Noi europei abbiamo già fornito supporto all'Ucraina per un importo di 134 miliardi di euro, e continueremo a farlo. Perché siamo determinati a supportare l'Ucraina per tutto il tempo necessario e a qualsiasi costo.

In conclusione: abbiamo fatto progressi nelle nostre discussioni sulla costruzione dell'Europa della Difesa. Siamo spinti da un senso di urgenza condiviso. Non stiamo più discutendo del "se". Stiamo discutendo di come farlo.

Oggi abbiamo fornito alla Commissione europea e al Consiglio una guida politica sulle capacità, sul finanziamento e sul nostro rapporto con la NATO, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Attendiamo con ansia il prossimo libro bianco della Commissione europea e dell'Alto rappresentante e manterrò la difesa nell'agenda del Consiglio europeo. Il formato di questa riunione ci ha permesso di avere una discussione franca, aperta e libera. Ora è giunto il momento di fare delle scelte e prendere decisioni. Un'ultima parola sulla nostra prossima riunione, il Consiglio europeo di marzo. Sarà dedicato all'economia europea, perché, come hanno detto molti colleghi oggi, la base della forza e dell'autonomia della nostra Europa è la sua competitività e prosperità".