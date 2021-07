Il questionario è consultabile al link: https://it.surveymonkey.com/r/VisionPSMCMMessina

Prosegue il processo di predisposizione del Piano Strategico Triennale (PSM) del territorio della Città Metropolitana di Messina che coinvolge direttamente o indirettamente i 108 Comuni della Città Metropolitana e l’Ente Città Metropolitana: si tratta d’un percorso, che ha visto nei giorni scorsi la realizzazione d’un primo incontro col coinvolgimento di cittadini, istituzioni e partenariato economico e sociale del territorio e durante il quale è stato evidenziato il ruolo strategico del documento programmatico, caratterizzato da una prospettiva di medio termine e dal suo essere fortemente dinamico. Il lavoro messo in campo mira alla redazione di uno strumento, che individui obiettivi condivisi di sviluppo territoriale e che consenta una più efficiente ed efficace gestione delle risorse e dei servizi pubblici. Le attività fin qui condotte, quali l’analisi del territorio, i seminari e le sessioni di ascolto di cittadini e Comuni, hanno permesso di delineare un quadro approfondito delle le tematiche principali, su cui il Piano Strategico deve focalizzarsi. Nel corso del confronto è stata presentata ed analizzata la Vision per lo sviluppo del territorio, che si pone l'obiettivo di indicare lo scenario futuro verso il quale il Piano Strategico vuole accompagnare la Città Metropolitana, ovvero quello di un territorio interconnesso che sappia ricucire le diversità attraverso una sinergica collaborazione fra soggetti, settori e territori. L’obiettivo, fissato dalla Vision, è di trasformare l’eterogeneità del territorio nell’asset fondante del suo sviluppo futuro. Appare evidente quanto sia importante, in questa fase, la condivisione della Vision e delle Direzioni Strategiche per lo sviluppo del territorio ed in tal senso fino al 10 Luglio sarà possibile inviare commenti, osservazioni, integrazioni che possano contribuire alla finalizzazione del progetto attraverso la compilazione di un questionario consultabile al link: https://it.surveymonkey.com/r/VisionPSMCMMessina

Nel mese di luglio si concluderà la prima fase del processo di definizione del Piano Strategico Metropolitano, dedicata all'elaborazione del primo e più ampio livello dell'albero degli obiettivi per lo sviluppo del territorio. Da settembre si aprirà la seconda fase del processo, che sarà dedicata alla definizione delle progettualità concrete volte al perseguimento di tali obiettivi. Per ulteriori approfondimenti consultare il seguente link: https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/piano-strategico-della-citt-metropolitana-di-messina/