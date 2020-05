Trovare degli auricolari low-cost di buona qualità non è semplice, nonostante sul mercato ce ne siano davvero tantissimi.

Una soluzione arriva da Realme, che oggi ha presentato gli auricolari true wireless Realme Buds Air Neo che si caratterizzano per una bassa latenza e per un prezzo molto interessante.

Questi auricolari hanno un design che si "ispira" a quello dei più famosi (e costosi) AirPods, ma questo non deve essere considerato un punto a sfavore, visto che molte persone apprezzano quel tipo di design.

Ovviamente questi Realme Buds Air Neo non possono competere con gli AirPods, ma possono rappresentare una valida alternativa per chi non voglia spendere cifre troppo elevate.