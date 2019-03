Formula 1: in Barhain è ancora doppietta Mercedes, terzo Leclerc

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, viste le premesse, doveva essere una marcia trionfale per la Ferrari ed invece si è trasformata in un mezzo disastro, proprio quando tutto sembrava per finire in bellezza.

Al via Vettel era stato leggermente più veloce del compagno di squadra ed era andato in testa. Leclerc dopo aver provato a passarlo nuovamente in curva si era dovuto accodare battagliando con Bottas per la seconda posizione. Al successivo passaggio sul traguardo, però, il pilota francese ha preso la scia della Ferrari di Vettel e lo superato agevolmente in fondo al rettilineo, iniziando una cavalcata che poteva finire per essere trionfale se non fosse arrivato, fatale, l'imprevisto, quando ormai mancavano nove giri al termine della gara.

Un calo di potenza della sua power unit non gli ha permesso di mantenere il ritmo che fino a quel momento gli aveva consentito di stare davanti agevolmente al resto del gruppo, comprese le due Mercedes. Hamilton e Bottas ne hanno approfittato ripetendo così la doppietta ottenuta in Australia.





Per dei problemi alle due Renault, la direzione gara ha fatto scendere in pista la safety car e la gara si è conclusa con le monoposto in fila indiana, senza che fossero conentiti più sorpassi. Questo ha consentito ha Leclerc, perlomeno, di conquistare il terzo posto e il primo podio in carriera.

E Vettel? ANche lui non è stato fortunato. Mentre era in terza posizione, la perdita improvvisa dell'alettone lo ha costretto a fermarsi ai box per una sosta non presvista. Alla fine ha tagliato il traguardo in quinta posizione.





Questo l'ordine d'arrivo dei primi dieci:

1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34:21.295

2 Valtteri Bottas MERCEDES + 2.980

3 Charles Leclerc FERRARI + 6.131

4 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA + 6.408

5 Sebastian Vettel FERRARI + 36.068

6 Lando Norris MCLAREN RENAULT + 45.754

7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI + 47.470

8 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA + 58.094

9 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA + 62.697

10 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES + 63.696