La Serie A e Save the Children per promuovere la campagna "Fino all’ultimo bambino" in occasione della 9a giornata di campionato

Lega Serie A e Save the Children di nuovo insieme per sensibilizzare gli italiani sulla lotta contro la mortalità e la malnutrizione infantile, promuovendo la campagna "Fino all'ultimo bambino" in occasione della 9a giornata di campionato.

Ogni anno, nel mondo, sono circa 5,5 milioni i bambini sotto i 5 anni che muoiono per cause prevenibili e curabili. La metà di queste morti, quasi 3 milioni, avviene a causa della malnutrizione che è un killer silenzioso che si annida tra le piaghe della povertà, delle guerre e dei cambiamenti climatici.

Per sensibilizzare tifosi e non, tutte le squadre della Serie A, al momento in cui scenderanno in campo, inviteranno a supportare la campagna con una donazione attraverso un SMS o una chiamata da telefono fisso al 45533. I fondi raccolti in Italia durante la campagna andranno a sostenere i progetti di Save the Children in Etiopia, India, Malawi, Mozambico, Nepal e Uganda.

Tra gli allenatori, i testimonial della campagna sono Allegri, Di Francesco, Giampaolo, Pioli, Spalletti e Carolina Morace. Tra le squadre, in prima linea la Fiorentina, che è partner di Save the Children dal 2010 e sostiene alcuni progetti dell’organizzazione, e la Juventus che con Save the Children ha recentemente avviato una collaborazione.