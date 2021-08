Dedico la prima parte di questa "favola" Fu.Turistica all'art. 33 della Costituzione Italiana"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento..."



Dialogo Fu.Turistico. Correva l'anno 2085...

Prof: "... Si esce con la maschera antigaSS... sull'autobuSS c'è la busineSS claSS... e per entrare in chiesa, (uhu), ci vuole il paSS...!"(articolo 31)

ARP: " ... Nessun prodotto medicinale può essere mai considerato esente da rischi. Ognuno di noi, quando decide di servirsi di un farmaco o di sottoporsi a una vaccinazione, dovrebbe avere presente che quello che sta facendo è bilanciare i benefici con i rischi..."

Prof: "Ah ah! Sì... fossi minchione! L'analisi costi benefici! Il t-o-r-n-a-c-o-n-t-o di chi? Per le Casse di Chi? Per i benefici esclusivi dei pusher delle terapie geniche! È ovvio, no? E I Rischi di chi? E per gli eventi avversi di chi?... E per le reazioni avverse di chi?... E per gli effetti indesiderati di chi?...

ARP: "... Un ampio numero di segnalazioni non implica una maggiore pericolosità del vaccino, ma è indice dell'elevata capacità del sistema di farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza..."

Prof: "Minchia!... Se son bravi questi dell'AIFA! Quanto son "capaci" ! Riescono perfino a scovare segnalazioni avverse dei PASS per l'eterno riposo, anche quando nessuno le ha mai segnalate... le segnalazioni avverse!"

ARP: "... Ogni segnalazione rappresenta un sospetto che richiede ulteriori approfondimenti, attraverso un processo che porta, via via, a ... un algoritmo specifico che tiene conto di ... prove disponibili, tutte queste analisi insieme consentono di valutare la probabilità per cui un vaccino e quel certo evento associato nel tempo siano legati da un rapporto di causa, cioè la probabilità per cui quella certa reazione sia stata causata dal vaccino..."

Prof: "Ma che roba è questa? Il Gioco delle probabilità? Oppure stiamo parlando di una Nuova Scienza Sciamanica? E alla fine, fa tutto un algoritmo?"

ARP: "... che può produrre tre possibili interpretazioni: correlabile; non correlabile; indeterminata... Le eventuali segnalazioni prive di informazioni sufficienti, per cui sono necessari ulteriori

Prof: "Azzo!... Allora non sapete nemmeno contare! Ma non avevate detto che le possibili interpretazioni erano soltanto tre?"

ARP: " ... L'associazione fra un certo evento e un vaccino tiene conto anche di valutazioni più generali. Per esempio si mettono a confronto il numero di segnalazioni di sospetta reazione avversa in seguito alla somministrazione del vaccino rispetto alle segnalazioni di quella stessa reazione avversa dopo la somministrazione di un qualsiasi altro farmaco, per cercare di mettere in luce se un certo evento venga segnalato più frequentemente per un certo medicinale..."

Prof: "Ah! Ok! Ho capito... tutto! Trattasi della Nuova Scienza Sciamanica a Doppio Cieco... Praticamente, le segnalazioni, le reazioni, le correlazioni... vengono diffuse così, a c...asaccio.



(Il racconto prosegue...)

By Manlio Amelio, Il Prof. Fu.Turistico!





