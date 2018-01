Agrigento: Relazione della Polizia Stradale durante le festività di fine anno

In occasione delle festività di fine anno su disposizione del Compartimento Polizia Stradale ''Sicilia ocidentale di Palermo'' e del Questore di Agrigento, le pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato delle seguenti infrazioni: infrazioni per mancato uso della cintur di sicurezza, uso del telefonino alla guida, mancata revisione, mancata copertura assicurativa, in totale sono state ritirate 3 patenti e 2 carte di circolazione, decurtati anche ben 192 punti invece sono stati effettuati soccorsi da parte della Polizia Stradale 22 soccorsi.

Con il precursore e etilometro sono stati controllati 177 conducenti con contestazione guida in stato di ebrezza, tutti penali: un uomo classe 1962, un ragazzo classe 1985 il quale ha rifiutato di sottoporsi al controllo la notte di capodanno, un ragazzo classe 1991 la notte del 31 dicembre 2017.