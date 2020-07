Ieri 21 luglio 2020 è comparso su un giornale on line "La Rampa" un articolo intervista all’uscente consigliere della regione Campania, il 5 Stelle Cammarano , dove si legge di quanto fatto per la realizzazione dell’ampliamento dell’aeroporto Costa d’Amalfi da parte del Movimento Cinque Stelle.

L’articolo può essere letto al seguente indirizzo:

www.larampa.it/2020/07/20/aeroporto-salerno-costa-damalfi-cammarano-un-traguardo-straordinario-del-governo-m5s

"Oggi, finalmente, con il governo Cinque Stelle questa opera diventa strategica", mettendo fine ad una emorragia di denaro pubblico... si legge nell'articolo.

Ed è sconcertante, a dir poco, leggere che si vogliano magnificare tali dichiarazioni quando a febbraio i cittadini che hanno fatto ricorso contro i decreti Via e compatibilità ambientale hanno ottenuto l’annullamento totale di tutte le autorizzazioni concesse dai ministeri... e pertanto, al momento, qualsiasi futuro sviluppo per quell'0aeroporto è bloccato.

Hanno perso in modo eclatante al Tar e per cercare di ribaltare la sentenza al Consiglio di Stato, come ricorrenti, si sono presentati le regioni Campania e Basilicata, la Camera di commercio, i comuni di Salerno e Pontecagnano, la Cgil... e tutti con avvocati e tanti soldi pubblici spesi in aiuto di Gesac contro semplici cittadini che difendono salute, ambiente e territorio. Complimenti!

Tra l'altro pochi forse hanno intravisto o vogliono parlare di quale sconfitta sia andato incontro il presidente uscente della Regione Campania, De Luca, in questa vicenda. Anche la regione ha perso in questa battaglia legale e sembra che nessuno lo ricordi... ma probabilmente va bene così, i cittadini ricorrenti non hanno mai voluto vetrine... anche se si sono presentati anche al Consiglio di Stato e sono prontissimi a dare battaglia, continuando la loro lotta anche altrove.

A settembre, salvo novità, ci sarà la prima udienza che, al momento, non è assolutamente scontato sia a sfavore dei cittadini. Anzi... visto che a Firenze gli stessi avvocati e periti hanno avuto ragione anche al Consiglio di Stato.

Per questi motivi va ben oltre il ridicolo sia l’articolo intervista e sia la pubblicità elettorale del futuro aspirante consigliere regionale penta stellato che cerca riconferme... sventolando come successo quello che finora è stato un palese fallimento. Fa sorridere il santino elettorale che vorrebbe raccontare al suo Cilento che non è accaduto nulla, mentre invece il disastro per le posizioni da lui sostenute è stato completo.

Disprezzo per la sentenza di un tribunale? Volontà di minimizzare l’accaduto per non far conoscere la realtà dei fatti? Eppure il progetto legato allo sviluppo dell'aeroporto Costa d'Amalfi potrebbe andare in fumo... per sempre, perché al momento tutte le autorizzazioni così tanto desiderate sono state annullate!

Siamo abituati da tempo ai proclami del Movimento Cinque Stelle, ma questa uscita del consigliere Cammarano ha fatto davvero sorridere e farà sorridere molti.

Come è possibile continuare a raccontare alla gente che esistono dei meriti del Movimento in una vicenda che potrebbe dare anche ulteriori sgradevoli sorprese e che ha anche avuto una sonora bocciatura da parte del Tar?

Ma come è possibile che un Movimento che difende ambiente e consumo del territorio si sia dichiarato in Campania a favore di un'opera devastante ,con il consumo di 56 ettari di suolo, anche in contrasto con i penta stellati della Toscana che, per quanto riguarda l'aeroporto di Firenze, hanno addirittura partecipato ai ricorsi?

Come è possibile sostenere alla luce delle evidenze scientifiche mondiali , di cui i giudici stanno tenendo conto,che l’aeroporto è un progresso e non una criticità ambientale?

In Italia si stanno moltiplicando le proteste nei confronti di opere analoghe e anche Treviso ricorrerà in giudizio, secondo notizie pervenute proprio nelle ultime ore.

Cos'altro dire se non sorridere, oltre ad invitare i media a raccontare le cose così come stanno e non le chiacchiere elettorali, spesso fuorvianti e subdole,spesso sterili tentativi di nascondere la pura e sacrosanta verità ?

Nel caso del Costa d’Amalfi SI parla di un aeroporto , un opera al momento bloccata da cittadini che difendono ambiente e territorio e che con grande sforzo stanno sostenendo enormi spese legali proprio contro coloro che dovrebbero aiutarli e sorreggerli. Che vergogna... sembra la classica vicenda degli indiani e dei conquistatori... io sono con gli " indiani " perchè credo anzi , da uomo di scienza sottolineo che quel tipo di criticità ambientale non è salutare per la gente, per il territorio e per i prodotti agricoli .







Per coloro che ovviamente volessero leggere la sentenza, è possibile farlo al seguente indirizzo, dove si parla anche di quanto è finora accaduto e dello stato reale dei fatti:

fai.informazione.it/1F8AF80D-BD15-4CCC-9BA6-5CF2F4E870D3/La-sentenza-integrale-con-cui-il-TAR-ha-annullato-i-decreti-che-sancivano-la-compatibilita-ambientale-ed-urbanistica-del-Master-Plan-dell-Aeroporto-di-Salerno

Qui, invece, la sentenza completa:

drive.google.com/file/d/1I0WR5WtgG7aVxUkp_ImPf5Zzn9Ny8MEb/view?usp=sharing