Harvard, Cambridge - Un capannello umano composto da trenta affiliati all’Harvard University si è adunato per rendere l'estremo omaggio alla lodevole memoria della defunta guida dell’opposizione russa, Alexey Navalny, attraverso una sobria veglia tenutasi nel pomeriggio di sabato presso l'Harvard Yard della prestigiosa istituzione accademica cambridgiana.

Trenta affiliati harvardiani adunati in Harvard Yard per commemorare il decesso della guide del partito d'opposizione russa, Alexey Navalny (Fonte: Cam E. Kettles)

Navalny, alla sua 47a candelina, ha incontrato la morte in un luogo di imprigionamento penale ubicato in una distanziata località della Russia, nelle vicinanze dell’Artico.

La conferma della sua dipartita, avvenuta venerdì, è stata rilasciata dal portavoce il giorno successivo, sabato. Questo esiziale evento si è verificato a tre anni di distanza dal suo ardimentoso rientro a Mosca dalla Germania, dove si stava riprendendo da un attacco che lo aveva lasciato in stato di coma per un periodo di due settimane. Al momento del suo trapasso, Navalny stava scontando una avvicendamento di condanne, tra le quali figurava una sentenza di 19 anni per “estremismo”.

Nelle glaciali temperature, una congrega di studenti e affiliati russi - molti dei quali manifestamente commossi - ha reso omaggio a Navalny tramite una pletora di offerte floreali, candele ed espressioni commemorative in russo, esprimendo così il loro impegno nel commemorare Navalny, il quale si distinse come acerrimo critico del governo russo, emergendo come illuminante faro di attivismo anticorruttivo, perdipiù dotato di un pungente umorismo .

Yulia Gromova, ricercatrice postdottorato che partecipò alla veglia, manifestò l'impellente necessità di manifestare la propria gratitudine per il servizio reso alla Russia da Navalny alla notizia della sua scomparsa. In un fervido discorso rivolto al gruppo riunito, Gromova sottolineò come il messaggio di speranza veicolato da Navalny rimarrà per sempre impresso nella sua coscienza.

Nel corso di un documentario del 2022, susseguente all'attacco con veleno, Navalny immortalò un messaggio destinato al popolo russo nel caso in cui il regime del presidente russo Vladimir Putin avesse troncato la sua vita.

"Nel documentario, Navalny proclamò: 'L'unico requisito per il trionfo del male è l'inazione delle persone virtuose'. Con tale dichiarazione, espressa con serietà e sostenuta da uno sguardo penetrante rivolto alla telecamera, Navalny pervenne persino a una risata liberatoria. Questo momento rappresentò per me un grande sollievo, poiché rivelò la consapevolezza e la determinazione che permeavano il suo operato," dichiarò Gromova. "Navalny continua a sostenerci anche dopo la sua dipartita."

Navalny, il quale tentò fallimentarmente di candidarsi alla presidenza nel 2018, rischiò quasi la propria vita nell'agosto 2020 a causa di un avvelenamento con l'agente nervino chimico Novichok. Tale atto fu unanimemente condannato dal governo degli Stati Uniti e da numerosi funzionari occidentali, i quali lo considerarono un tentativo di assassinio attribuibile a Putin.

Nonostante la convalescenza in un ospedale di Berlino, Navalny scelse di fare ritorno in Russia nel gennaio 2021, conscio del fatto che il suo arrivo avrebbe molto probabilmente comportato il suo arresto. Spesso relegato all'isolamento nel sistema penitenziario russo, tanto Navalny quanto i suoi sostenitori manifestarono ripetutamente preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Sebbene le circostanze esatte del decesso di Navalny rimangano ermeticamente oscure e il suo corpo non sia stato ancora rilasciato dalle autorità, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden imputò la morte di Navalny a Putin venerdì, definendola "la conseguenza di qualcosa che Putin e i suoi teppisti hanno fatto".

Polina Galouchko, studentessa magistrale e co-organizzatrice della veglia, affermò che tale raduno era necessario affinché i russi a Harvard potessero condividere il loro cordoglio e solidarietà.

"È estremamente facile sentirsi soli e spaventati, specialmente trovandosi all'estero, in un paese straniero," sottolineò.

Galouchko aggiunse che era "imperativo" osservare altri affiliati di Harvard disposti a condividere quel momento di unione, resistendo all'intirrizzimento, condividendo omaggi floreali, ascoltando discorsi commemorativi ed abbracciandosi.

Un partecipante alla veglia, che acconsentì a parlare a condizione di mantenere l'anonimato per ragioni di sicurezza, rivelò di aver partecipato alle tumultuose proteste di San Pietroburgo, in Russia, durante i suoi anni universitari in risposta alle inchieste anticorruzione pubblicate dal team di Navalny.

Questo partecipante sottolineò che marciare per le strade di San Pietroburgo al fianco di compagni indignati conferì un senso di appartenenza:"Essere parte di quella folla in quel momento - quando le importanti inchieste pubblicate dal team di Navalny provocavano un notevole clamore nella società - ha effettivamente trasformato la mia visione del mondo e del mio ruolo nella società russa," dichiarò. "Nutro fervide speranze affinché la sua morte possa essere commemorata in un nuovo, maestoso raduno nella mia amata città, di cui spero di far parte in futuro," concluse.

Olga Borodina, dottoranda, partecipò alla veglia avvolta in una bandiera a righe bianche e blu, simbolo dell'opposizione all'invasione della Russia in Ucraina. "Con l'avvento della guerra, tale bandiera fu concepita per simboleggiare il dissenso nei confronti del regime di Putin da parte dei cittadini russi. Essi desideravano comunque esprimere la loro protesta partecipando alle manifestazioni e identificandosi come russi," affermò Borodina. "Questa bandiera - bianca, blu, bianca - emblematizza la rimozione del rosso dalla bandiera, eliminando il sangue e tutto ciò che è associato alla guerra," concluse.

Borodina, assieme a molti altri affiliati harvarddiani russi presenti alla veglia, espresse il desiderio di onorare la memoria di Navalny - un individuo che infuse speranza a lei e ad altri della sua generazione, alimentando la visione di una Russia un giorno democratica. "Egli ha ispirato tutti," sottolineò. "Ha effettivamente determinato un cambiamento nella società russa, influenzando anche la mia persona. Egli aspirava alla libertà e alla felicità per la Russia," aggiunse.