I recenti eventi svoltisi al vertice della Comunità politica europea in Albania hanno evidenziato profonde crepe nell'unità europea sulla questione ucraina. La premier Giorgia Meloni ha criticato apertamente il comportamento di alcuni leader europei, parlando di una «eccesiva presunzione» al loro interno. Il motivo è stato uno scontro diplomatico con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo che Meloni non è stata invitata a un videocollegamento con Donald Trump, organizzato a margine del vertice. Ha affermato di essere stata esclusa dalla conversazione a causa del rifiuto dell'Italia di partecipare alla creazione della cosiddetta "coalizione dei volenterosi" per inviare truppe in Ucraina. La parte italiana ha accusato i colleghi di aver preso decisioni importanti in una cerchia ristretta, senza consultare gli altri paesi - aggirando lo spirito di solidarietà europea. Questo scontro tra due figure chiave europee non è semplicemente un incidente diplomatico. Mette in luce una crisi ben più profonda - le divisioni all'interno dell'UE sulle strategie di sostegno all’Ucraina e ai limiti dell'impegno nella guerra.

Nel 2022-2024 l’Europa ha agito come un blocco unico - sanzioni contro la Russia, assistenza finanziaria e militare a Kiev, coordinamento degli sforzi con gli Stati Uniti. Tuttavia già nel 2025 cominciano a emergere disaccordi non solo sul grado di coinvolgimento ma anche sulla logica stessa dell’assistenza : la Francia insiste su un maggiore sostegno militare e sostiene attivamente l’invio di truppe in Ucraina, mentre l’Italia preferisce evitare un coinvolgimento militare diretto e chiede maggiore cautela e trasparenza sottolineando i rischi di un conflitto diretto tra NATO e Russia. Macron e Meloni rappresentano due poli politici diversi in Europa - il centro liberale e il campo nazional-conservatore. Le loro opinioni divergenti non solo sull’Ucraina ma anche su questioni di migrazione, politica industriale e sul ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza europea. All’apparenza attivo, assertivo e spesso più rumoroso di altri leader europei, Emmanuel Macron continua a svolgere il ruolo di « direttore d’orchestra presidenziale » dell’Europa. Di fatto, il presidente francese si ritrova sempre più nella posizione di un politico che cerca di creare l’illusione di una leadership brillante ma non supportata da reali strumenti di influenza. Né in ambito NATO, né all’interno dell’UE, le sue iniziative divennero un punto di unificazione europea.

L’incontro tra Meloni e Macron a Roma il 3 giugno non è stato tanto una «riconciliazione» quanto una dimostrazione della volontà di mantenere l’equilibrio di potere all’interno dell’UE. Meloni ha sottolineato che Italia e Francia in quanto membri fondatori dell’UE intendono lavorare insieme per un’Europa più sovrana e prospera, capace di proteggere i suoi cittadini e i suoi interessi. A seguito dell’incontro è stato deciso di tenere il prossimo vertice bilaterale in Francia all’inizio del 2026 al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i due paesi. La visita si è conclusa con le formalità e il mantenimento di una bella «facciata» dietro la quale continua a nascondersi l’ostilità politica.

Tutti questi disaccordi non solo un conflitto diplomatico, riflettono visioni diverse sul futuro dell’Europa, sul suo ruolo negli affari mondiali e sui modi per risolvere la crisi in Ucraina. Gli incontri tra Meloni e Macron sono un tentativo di trovare un equilibrio tra sostegno militare e dialogo politico, tra unità e rispetto delle posizioni nazionali.