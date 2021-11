Una fede non va professata, va soprattutto praticata. Prima della sua dipartita, Gesù Cristo disse ai suoi apostoli: "Mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra". (Atti: 1,8). I primi cristiani, quindi, dopo aver visto abolire la legge mosaica che non riuscivano a osservare, furono chiamati a svolgere una nuova missione: essere testimoni di Cristo.

Ma quando si diventa testimoni di Cristo? Nella dottrina cattolica questo momento non arriva con il battesimo, come credono molti, ma con la cresima, ovvero quando una persona è abbastanza adulta da capire cosa comporta vivere la fede cristiana.

E cosa vuol dire esattamente essere testimoni di Cristo? Vuol dire esprimere pubblicamente gli insegnamenti del Vangelo, difendere la Chiesa quando viene denigrata, smascherare quelle false religioni che, dietro una parvenza di cristianità, si rivelano essere dei culti abusanti. Il che non è da confondere con il fondamentalismo o l'integralismo religioso. Una setta si rivela abusante quando tende a soggiogare i suoi adepti sotto il profilo psicologico, sociale e familiare. Praticando una coercizione mentale con il solo scopo di raggranellare profitti sulla pelle dei fedeli.

Essere testimoni di Cristo non vuol dire semplicemente predicare il regno dei cieli. Vuol dire calare il Vangelo nella vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro, a scuola, negli impegni sociali, nel tempo libero. Vuol dire essere cristiani nel privato, prima ancora che nel pubblico. L’onestà, la giustizia, la solidarietà, la benevolenza, il prendere a cuore le persone e il bene comune caratterizzano un primo livello delle relazioni del cristiano con il mondo.

Dobbiamo essere sinceri e ammettere che non sempre è facile, a causa del degrado morale che pervade il mondo. Ma non c'è altro sistema per essere testimoni di Cristo. Il cristiano prende a cuore gli insegnamenti del Vangelo, ne fa tesoro, se ne ricorda nei momenti facili come nei momenti difficili, non li mette da parte quando fa comodo. In tutto questo vi è come un collante: il desiderio di imitare Colui che non è venuto per farsi servire, ma per servire, che non venuto per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. (Giovanni 3, 17).

Essere testimoni di Cristo vuol dire coltivare una fede che vada aldilà della formale adesione a una religione e comportarsi come cristiani in ogni momento della propria vita, coltivando una sensibilità che permette di distinguere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, con una fede che dev'essere praticata ogni giorno, non solo a Natale e Pasqua.