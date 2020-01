"Il consigliere comunale Daniele Spada, già candidato Sindaco, dichiara che la sconfitta elettorale del cdx a Prato sia dovuta anche alla manifestazione di Forza Nuova del 23 marzo 2019".

"Il signor Spada dimostra con questa ridicola affermazione di non conoscere assolutamente le idee forzanoviste che non sono di destra nè di sinistra e non cercano di ottenere meri consensi elettorali o favorire il centro destra, che per noi di Forza Nuova è similare al centro sinistra in una logica di spartizione di poltrone, dove le promesse elettorali sono slogan privi di fatti".

"Il consigliere Spada piange per aver perso una competizione elettorale ed essere ora all'opposizione, mentre i cittadini piangono per la mancanza di posti di lavoro e per la sicurezza sempre più inesistente".

"Fino a che a Prato ci saranno competizioni elettorali con i soliti partiti di cdx e csx, sempre pronti ad essere politicamente corretti senza vero coraggio nell'affrontare i problemi del popolo, Forza Nuova continuerà nella sua opera di controinformazione senza favoritismi per nessuno".

Ufficio Stampa Forza Nuova Toscana